Mise en œuvre des recommandations des ANR : Les membres du Comité indépendant de Suivi-Evaluation nommés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mise en œuvre des recommandations des ANR : Les membres du Comité indépendant de Suivi-Evaluation nommés Publié le jeudi 30 juin 2022 | Le Républicain

Tweet

Hier, mercredi 29 juin 2022, le président de la transition, Colonel Assimi GOÏTA, a pris un décret portant nomination des membres du comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. « Le Président De La Transition, Chef De L’Etat, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février portant révision de la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2021-0729/PT-RM du 16 octobre 2021, modifié, portant création, missions, organisation et fonctionnement des Organes des Assises nationales de la Refondation ; Vu le Décret n°2022-0242/PT-RM du 20 avril 2022 portant création, organisation et fonctionnement du Comité indépendant de Suivi-Evaluation de la Mise en œuvre des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation, DECRETE : Article 1er : Les Personnalités dont les noms suivent, sont nommés membres du Comité indépendant de Suivi Evaluation de la Mise en œuvre des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation (CINSERE-ANR), en qualité de: Coordinateur général : Maître Amadou Tièoulé DIARRA, Avocat ; Coordinateur général adjoint : Mamadou Hachim KOUMARE, Ancien Ministre», révèle le DECRET N°2022-0393/PT-RM DU 29 JUIN 2022. En plus de ces deux personnalités, plusieurs autres personnes (une trentaine) comme le Général Gabriel POUDIOUGOU, l’ex- ministre, Assétou Founè SAMAKE MIGAN, le magistrat, Wafi OUGADEYE, l’ancien gouverneur Sidi Mohamed Ichrach, sont membres dudit comité. Le décret précise que ces personnes bénéficient des avantages prévus par la règlementation en vigueur. A signaler que plus de 200 recommandations sont issues des ANR tenues en décembre 2021.