Le ministre espagnol des Affaires étrangères n’exclut pas une intervention de l’OTAN au Mali

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a déclaré jeudi qu'il n'excluait pas une intervention de l'OTAN au Mali si nécessaire, après que le sommet de l'alliance à Madrid a mentionné le terrorisme parmi les "menaces hybrides" que des puissances hostiles peuvent utiliser pour miner sa stabilité.

Interrogé sur une intervention de l'OTAN au Mali, il a déclaré à la station de radio locale RNE : "Non, nous ne l'excluons pas."



"Si c'était nécessaire et si cela représentait une menace pour notre sécurité, nous le ferions", a-t-il ajouté.



Le nouveau concept stratégique de l'OTAN mentionne le terrorisme et les migrations comme des éléments à surveiller au cours de la prochaine décennie, et désigne le flanc sud comme une nouvelle source de risque pour la stabilité.



