CAF Awards/Joueur Africain de l'année : Trois Aigles figurent parmi les nominés
Publié le jeudi 30 juin 2022

© aBamako.com par DR

Eliminatoires CAN 2023/ Mali 4-0 Congo

Bamako, le 04 juin 2022. En match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte-d`Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont étrillé les Diables rouges du Congo 4 buts à 0 au stade du 26 mars. Tweet

La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de rendre publique une liste de trente (30) joueurs parmi lesquels sera désigné le Joueur Africain de l’année lors de la cérémonie CAF Awards qui se déroulera le 21 juillet prochain à Rabat au Maroc.



Au rand de ces nominés figurent trois (03) internationaux maliens. Il s’agit d’Aliou Dieng de Al Ahly d’Egypte, du capitaine des Aigles Hamari Traoré de Rennes en ligue 1 française et de Yves Bissouma récemment muté de Brighton à Tottenham en premier league anglaise.



Un jury composé de la Commission technique de la CAF, de journalistes, de sélectionneurs et de capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans la phase de groupe des compétitions interclubs va désormais voter parmi cette liste pour désigner le lauréat en prenant en compte pour la première fois les performances sur la saison écoulée et pas sur l’année civile.





Voici la liste des 30 nominés



Riyad Mahrez (Algeria & Manchester City)

Bertrand Traoré (Burkina Faso & Aston Villa)

Blati Toure (Burkina Faso & Pyramids)

Edmund Tapsoba (Burkina Faso & Bayer Leverkusen)

Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun & Napoli)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Lyon)

Vincent Aboubakar (Cameroun & Al Nassr)

Youssouf M’Changama (Comores & Guingamp)

Franck Kessié (Cote d’Ivoire & AC Milan)

Sébastien Haller (Cote d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Abdelmonem (Egypte & Al Ahly)

Mohamed Elneny (Egypte & Arsenal)

Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)

Mohamed El-Shenawy (Egypte & Al Ahly)

Musa Barrow (Gambie & Bologna)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)

Hamari Traore (Mali & Rennes)

Yves Bissouma (Mali & Tottenham Hotspur)

Achraf Hakimi (Maroc & Paris Saint-Germain)

Sofiane Boufal (Maroc & Angers)

Yahya Jabrane (Maroc & Wydad Athletic Club)

Yassine Bounou (Maroc & Sevilla)

Moses Simon (Nigeria & Nantes)

Edouard Mendy (Senegal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Senegal & Napoli)

Nampalys Mendy (Senegal & Leicester City)

Sadio Mané (Senegal & Bayern Munich)

Saliou Ciss (Senegal & Nancy)

Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)