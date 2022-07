Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) : Un colloque organisé en vue de faire le diagnostic des crises et d’y apporter des solutions - abamako.com

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) : Un colloque organisé en vue de faire le diagnostic des crises et d'y apporter des solutions
Publié le vendredi 1 juillet 2022 | Le Républicain

Conférence de presse sur la situation à la FSEG

Le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacouba Kebé, a ouvert, le jeudi 30 juin 2022 à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), les travaux du colloque national sur le thème : « Crises, résilience et développement ». Ces assisses de trois jours ont pour objectif d’approfondir la réflexion scientifique sur les mécanismes de transmission causale entre crises, résilience, et développement, afin de proposer des solutions vers un sentier de croissance plus inclusive et durable au Mali.



Dans ces mots de bienvenue, le recteur de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), le professeur Balla Diarra, a fait savoir qu’aux différents types de chocs déjà présents (économiques, sociaux, et environnementaux), s’est greffée la crise sécuritaire de 2012, créant des conflits intercommunautaires, des violations des droits de l’Homme, et de manière générale, une dégradation du tissu social dans les régions du nord et surtout du centre du pays. « Ces conflits et risques climatiques créent de l’insécurité alimentaire, et rendent les perspectives de développement moins favorables à long terme, surtout pour les 74% de la population malienne vivant en milieu rurale », explique-t-il. Avant d’annoncer que la tenue d’une telle rencontre regroupant des sommités de la FSEG et d’autres universités de Bamako ne peut qu’être bénéfique. Il a souligné que ce colloque tentera d’apporter des solutions appropriées aux nombreux défis auxquels ils font face.



Le chef de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a apprécié les enjeux et les défis de ce colloque organisé par la FSEG dont l’objectif est d’approfondir la réflexion scientifique sur les mécanismes de transmission causale entre crises, résilience, et développement, afin de proposer des solutions vers un sentier de croissance plus inclusive et durable au Mali. Il a noté que durant ces trois jours, doctorants, chercheurs, décideurs, partenaires techniques et financiers etc., se pencheront sur les thèmes de la crise sanitaire et développement ; la crise sociale, inégalités et développement ; la crise sanitaire, résilience et développement ; ainsi que le changement climatique, résilience et développement, afin d’apporter des réponses à la hauteur des attentes. Le représentant du ministre a souligné l’engagement de sa structure à relever les nombreux défis, et cela, avec le soutien de tous les acteurs impliqués.



Moussa Samba Diallo