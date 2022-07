Levée de l’embargo de la CEDEAO contre le Mali : La Plateforme « Mali pour toujours » apporte sa contribution à travers un mémorandum - abamako.com

News Société Article Société Levée de l’embargo de la CEDEAO contre le Mali : La Plateforme « Mali pour toujours » apporte sa contribution à travers un mémorandum Publié le vendredi 1 juillet 2022 | Le Républicain

Drapeaux des pays membres de la CEDEAO

La plateforme Mali pour toujours a remis, hier, jeudi, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, un mémorandum dans lequel elle invite les chefs d’Etat de la CEDEAO à lever l’embargo imposé au Mali depuis le 9 janvier 2022. C’est la salle de conférence de la Maison de la femme de Darsalam qui a servi de cadre à la remise de ce document par le porte-parole de la Plateforme, Mohamed Ibn Sory Diakité, au représentant du ministre, Mohamed Traoré.



La remise de ce mémorandum, faut-il le rappeler, intervient à quelques jours d’une rencontre cruciale de la CEDEAO, prévue le 3 juillet à Accra, dans la capitale ghanéenne, sur la situation de notre pays



A travers la remise de ce document, il s’agit pour ces jeunes de jouer pleinement leur partition auprès des autorités maliennes et des chefs d’Etat de la CEDEAO pour la levée de l’embargo imposée, depuis environ 6 mois, à notre pays par l’organisation sous régionale ouest africaine.



Dans le mémorandum de 4 pages, les auteurs rappellent que le Mali est un pays éprouvé par une crise qu’il n’a pas souhaitée. « Notre pays, le Mali, est un carrefour pour tous ces pays frères, une nation plurielle d’une hospitalité de référence. Nous sommes un peuple reconnaissant. Nous savons apprécier les efforts des autres à nos côtés. Notre situation n’est pas une fatalité, la seule différence aux autres pays, c’est sa complexité. Il souffre d’une rébellion depuis plusieurs années et à cela, se sont ajoutés le terrorisme, les conflits intercommunautaires, la mauvaise gouvernance, la corruption, la gabegie financière et l ’injustice. Des familles ont été disloquées suite à cette crise, des villages éradiqués, des populations meurtries, des parents partis à jamais. Depuis 12 longues années, notre résilience est mise à rude épreuve devant des partenaires qui ne sont souvent pas inscrits dans la dynamique d’un peuple qui se sent victime de son hospitalité légendaire », souligne le mémorandum. Les auteurs insistent dans le mémorandum sur l’importance que notre pays accorde à l’unité africaine et à l’organisation sous-régionale.



« Le Mali est un pays qui est victime de son incompréhension. Ne dit-on pas que c’est dans les durs moments qu’on reconnaît ses vrais amis ? Alors, c’est l’ occasion pour nous de remercier les différentes populations sœurs de la CEDEAO qui continuent de nous soutenir. Le Mali est un pays reconnaissant des efforts de tous ces hommes et femmes ayant quitté leurs pays respectifs pour venir s’incliner sur le sol malien. Le Mali d’aujourd’hui appelle ses Etats frères à son chevet afin d’atténuer la souffrance de son peuple », peut-on lire dans le document.



Le conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Traoré, qui a reçu le document des mains du porte-parole de la plateforme, Mohamed Ibn Sory Diakité, a remercié les jeunes pour cette initiative, ce, au nom de son département et des plus hautes autorités. Notons que cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence du représentant du chef de quartier de Darsalam, du conseiller municipal, de l’ancien ministre Mohamed Salia Touré, qui a qualifié l’acte de patriotique.



M.D