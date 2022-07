Caf : Mohamed Magassouba, un géant au pied d’argile ? - abamako.com

News Sport Article Sport Caf : Mohamed Magassouba, un géant au pied d’argile ? Publié le vendredi 1 juillet 2022 | Le Tjikan

Depuis son départ à la tête des Aigles, Mohamed Magassouba est désormais membre de la commission technique et de développement de la Confédération africaine de football. Cette nomination de l’ancien sélectionneur des Aigles comme membre de la commission permanente et de développement du football africain prouve que Magassouba est un géant au pied d’argile.



Après son aventure à la tête des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba a été nommé membre de la commission technique et de développement de la Confédération africaine de football. Dans cette commission permanente chargée de la formation et des questions techniques et de développement du football africain, siègent également d’autres figures emblématiques du football africain, que sont Clémentine Touré, Kalidou Fadiga, Gérémi Njitap, Herita Ilunga, Emmanuel Adebayor, et Joseph Antoine Bell.



Pour non qualification des Aigles à la Coupe du monde Qatar 2022, la Fédération malienne de football avait fini par annoncer la fin de son contrat au désormais membre de la commission technique et de développement de la Confédération africaine de football.



Mohamed Magassouba avait assuré l’intérim à la tête des Aigles entre septembre 2017 et juillet 2019, puis confirmé à son poste de sélectionneur national en octobre 2019 avant d’être nommé instructeur continental élite par la Caf en août 2019 et désigné expert Fifa en janvier 2020.



Sa nomination comme instructeur continental élite par la Caf et expert Fifa prouve à suffisance que Mohamed Magassouba est un géant au pied d’argile.



Almihidi Touré