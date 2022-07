Organisation administrative du territoire malien : 19 régions, un District, 156 cercles, 807 communes… - abamako.com

Carte du mali

Les autorités de la transition ont donné une nouvelle configuration de l’organisation administrative du Mali. Le pays compte désormais un district (Bamako), 19 régions, 156 cercles et 466 arrondissements dont 6 du district de Bamako.



En plus des anciennes régions au nombre de huit (8), Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, se sont ajoutées 11 nouvelles régions qui sont: Taoudéni, Ménaka, Nioro, Kita, Dioïla, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douentza, Bandiagara. Sans oublier le district de Bamako, où désormais 6 cercles, 6 arrondissements, 6 communes et 99 villages, fractions et quartiers. C’est une nouvelle organisation administrative du territoire proposée par les autorités de la transition dans le cadre de la réorganisation territoriale.



Au compte des anciennes régions, Kayes, la première région, a 10 cercles, 33 arrondissements, 65 communes et 963 villages, fractions et quartiers (VFQ). La deuxième région, Koulikoro, a 8 cercles, 29 arrondissements, 61 communes et 1218 VFQ. Sikasso, la troisième région, a également 8 cercles. Et 21 arrondissements sont repartis entres ces cercles. Elle a 52 communes et 667 villages (VFQ). Ségou, la quatrième région, est composée de 11 cercles, 35 arrondissements, 78 communes et 1512 (VFQ). La cinquième région, Mopti, a 8 cercles, 34 arrondissements, 50 communes, 785 villages, fractions et quartiers. La sixième région, Tombouctou, a 13 cercles, 34 arrondissements, 53 communes et 1220 VFQ. Gao, la septième région, est composé de 16 cercles, 41 arrondissements, 43 communes et 428 VFQ. Pour Kidal, la huitième région, c’est 9 cercles, 29 arrondissements, 30 communes et 211 VFQ.



Pour le compte des nouvelles régions ajoutées, Taoudenni est la neuvième région avec 6 cercles, 30 arrondissements, 30 communes et 377 villages, fractions et quartiers. Ménaka, la dixième région, a 6 cercles, 18 arrondissements, 25 communes et 276 VFQ. Nioro, la onzième région, a 6 cercles, 15 arrondissements, 31 communes et 400 VFQ. Kita, la douzième région, est composée de 5 cercles, 13 arrondissements, 33 communes et 374 VFQ. Dioïla, la treizième région a 6 cercles, 13 arrondissements, 23 communes et 361 VFQ. Nara, la quatorzième région, est composée de 5 cercles, 10 arrondissements, 12 communes et 286 VFQ. Bougouni, la quinzième région, est composée de 10 cercles, 30 arrondissements, 57 communes et 1010 villages, fractions et quartiers. Koutiala, la seizième région, a 8 cercles, 20 arrondissements, 46 communes et 396 VFQ. La dix-septième région est San. Elle est composée de 6 cercles, 16 arrondissements, 42 communes et 832 VFQ. Douentza, la dix-huitième région, est composée de 6 cercles, 17 arrondissements, 24 communes et 273 villages, fractions et quartiers. La dix-neuvième région est Bandiagara ; elle a 9 cercles, 28 arrondissements, 52 communes et 1024 VFQ.







Pour le district de Bamako, il a 6 cercles, 6 arrondissements, 6 communes et 99 VFQ. Donc, au total, le Mali aura désormais 19 régions plus le district de Bamako, 156 cercles, 466 arrondissements, 807 communes et 12 712 villages, fractions et quartiers.



Moussa Sékou Diaby