Championnat du monde militaire de football : L’Usfas dame représente le Mali

La 13ème édition du championnat du monde militaire de football féminin se déroule du 9 au 24 juillet 2022 aux Etats – Unis d’Amérique. L’Usfas dame disputera pour la première fois la Coupe du monde militaire de football.



Les dames de l’Usfas à l’honneur. Pour leur première fois, les dames de l’Usfas participeront au Cism Womens World, autrement dit au championnat du monde militaire de football. Alors que c’était les hommes de l’Usfas qui participaient à la compétition, cette année ce sont bien les dames qui leur emboiteront le pas à la Coupe du monde. La capitaine Fatoumata Dembélé, et la gardienne de l’équipe nationale féminine et de l’Usfas Fatoumata Karentao ont accueilli la nouvelle avec joie. « Participer pour une première fois au championnat du monde de football, on ne peut que se réjouir. Nous allons nous battre pour faire honneur à notre pays, qui traverse en ce moment des périodes difficiles », ont- elles confié. Les dames de l’Usfas ont terminé quatrième au carré d’as du championnat national féminin de football, mais se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Mali de football.



Le championnat du monde militaire de football se tiendra du 9 au 24 juillet prochain aux Etats-Unis d’Amérique.







Almihidi Touré