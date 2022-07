Perspective du sommet du 3 juillet : Les femmes leaders du Sénégal donnent de la voix - abamako.com

News Société Article Société Perspective du sommet du 3 juillet : Les femmes leaders du Sénégal donnent de la voix Publié le vendredi 1 juillet 2022 | Le Tjikan

A travers leur rencontre, les femmes de la société civile sénégalaise et le consortium des femmes leaders du Mali (Cflm), à Dakar, le 24 juin 2022, ont fait un communiqué concernant les sanctions contre le Mali avant le sommet prévu le 03 juillet à Accra.



Dans leur communiqué, elles diront : « Nous, femmes leaders de la société civile sénégalaise magnifions l’initiative de nos sœurs du consortium des femmes leaders du Mali (Cflm) ». Avant d’ajouter que les femmes leaders du Mali sont venues partager avec elles les préoccupations sur la situation les femmes au Mali. A savoir les conséquences de l’embargo depuis le 09 janvier 2022. Elles poursuivent dans le communiqué que cette situation déplorable impacte négativement sur la vie sociale et économique des populations en général, des femmes et des enfants en particulier. « Nous appelons les autorités de la Cedeao à prendre toute les dispositions nécessaires pour l’atténuation des sanctions, l’ouverture des frontières et la levée immédiate de l’embargo pour une libre circulation des personnes et des biens ainsi que le dégel des avoirs du secteur public et privé », demandent-elles. Avant d’ajouter, connaissant l’engagement de nos autorités de la zone Cedeao et de l’Union africaine pour une paix et une justice sociale durables, c’est avec beaucoup d’assurance « que nous espérons que les décisions qu’ils voudront bien prendre pendant le sommet prévu le 03 juillet à Accra seront en faveur des intérêts des peuples africains. Aux dires des femmes sénégalaises de la société civile dans le communiqué s’inscrivant ainsi dans l’optique des valeurs africaines partagées et matérialisées dans les conventions et textes ratifiés, ces décisions contribueront à garantir à notre continent et particulièrement les pays de la sous-région ouest-africaine, la paix, la stabilité et la sécurité.



Dans le communiqué elles demandent « à toutes les autorités, de la Cedeao que le sommet d’Accra, en ce moment crucial, raffermisse nos liens de solidarité, d’amitié et de fraternité pour le meilleur de l’Afrique ».







Fatoumata Fofana