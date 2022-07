État-major armée de terre : Un nouveau visage pour la structure - abamako.com

État-major armée de terre : Un nouveau visage pour la structure
Publié le vendredi 1 juillet 2022 | L'Observatoire

En marge de la réunion de commandement des chefs d’Etat-major et directeurs de services qui s’est tenue cette semaine au Poste de Commandement de l’Armée de Terre, le chef d’Etat-major de l’Armée de Terre en a profité pour présenter ses installations rénovées.



L’Etat-major de l’Armée de Terre a abrité, le mercredi 29 juin 2022, la cérémonie d’inauguration de son Poste de Commandement. L’évènement a enregistré la présence du Chef d’état-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra, de l’Ambassadeur du Mali au Niger, son Excellence Younoussa Baradji Maiga et de tous les Chefs d’états-majors et directeurs de services.



C’est la première rénovation du poste de commandement de l’Armée de Terre depuis l’accession de notre pays à l’Indépendance. Ces joyaux sont composés de bâtiments flambants neufs tel celui de la Mutuelle de l’Armée de Terre, l’Infirmerie de Garnison de l’Armée de Terre, la devanture du poste de commandement et ses bureaux. Ces travaux ont duré plus de 6 mois. Cette cérémonie s’inscrit en droite ligne de la vision stratégique du Chef d’état-major de l’Armée de Terre.



Pour le Chef d’état-major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Felix Diallo, cet évènement s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la montée en puissance de l’Armée de Terre. Pour lui, depuis 2020 la transformation de l’Armée de Terre est une réalité et un des volets qui vise à créer les conditions de vie et de travail pour les hommes et leurs familles.



II a martelé que le présent projet a été réalisé grâce à l’appui de toute la hiérarchie militaire et reste dédié à sa vision stratégique fixée. Selon lui, « Nous sommes convaincus qu’en plus de l’équipement de nos unités, l’atteinte des objectifs fixés par le Chef d’état-major général des Armées requiert la réalisation d’infrastructures de vie et d’entrainement adéquat.



C’est pourquoi cet évènement est aussi un signal pour stimuler les grands subordonnés et leur dire que le changement est possible ». Pour cela, il compte sur le dynamisme de tous ses subordonnés pour faire de leurs régions militaires, de leurs régiments et de leurs unités des joyaux pour les générations présentes et futures.



Ce nouveau visage du PC de l’Armée de Terre est un espace agréable et dynamique qui offre les conditions acceptables de travail pour les hommes.



L’Ambassadeur du Mali au Niger, le Colonel-major à la retraite Younoussa Baradji Maïga se dit satisfait aujourd’hui de voir ces transformations en cours. Pour lui, le Mali est en train de prendre une allure impressionnante. Il a félicité le Chef d’état-major de l’Armée de Terre et toute la hiérarchie militaire pour le travail abattu. Selon lui, une structure comme l’état-major AT doit faire peur à l’ennemi.



Prenant la parole, le Chef d’Etat-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra a souligné que les piliers de la montée en puissance des Famas passent par l’amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, le renforcement des capacités opérationnelles des unités pour faire face aux défis sécuritaires et la garantie de la cohérence entre le politique et les forces de défense et de sécurité. Il a noté que cela ne surprend guère puisque ces joyaux entrent dans le cadre du ‘’Mali Kura’’.



Il a apprécié la présence à cette cérémonie du Colonel-major en retraite et actuel Ambassadeur du Mali en République du Niger, Son Excellence Younoussa Baradji Maïga.



Il a exhorté la hiérarchie militaire à s’inspirer de cet exemple afin de laisser des traces derrière eux au cours de leurs temps de commandement.



Source : FAMa