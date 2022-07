L’AREMA remplace le COREMA - abamako.com

L'AREMA remplace le COREMA Publié le vendredi 1 juillet 2022

Déclaration



Nous, cadres membres fondateurs du Collectif pour la Refondation du Mali (COREMA), réunis ce jour 28 Juin 2022 au CICB pour discuter de la crise profonde au sein du COREMA, observons ce qui suit :



La réunion a pris acte de l’infructuosité des bons offices à cause de l’entêtement des camarades Honorables Fousseyni Ouattara et Aboubacar Siddiq Fomba à nier leur tort et à reconnaître l’existence de la crise.



La réunion a reconnu la nécessité de réorganiser, de réformer et de renommer le mouvement pour préserver et consolider ses acquis.



Aussi, la réunion, après échange et consultation des bases de COREMA, a décidé de ce qui suit :



De la dissolution du Collectif pour la Refondation du Mali (COREMA),



D’adopter la dénomination « Alliance pour la Refondation du Mali A.RE.MA » en lieu et place de COREMA désormais dissout,



De l’absorption de tous les militants et bases anciennement COREMA par AREMA,



De conserver les objectifs et la vision de base notamment le soutien à la transition et aux autorités de la transition pour la refondation et l’indépendance totale de notre pays le Mali,



Toutes les bases et entités anciennement COREMA répondent désormais au nom de AREMA.



En outre, la réunion a décidé de désigner Mr. MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE comme président de AREMA à l’unanimité des membres présents, il sera assisté d’un staff / directoire en attendant l’organisation d’un congrès national,



La réunion a décidé de poursuivre dans ce format ses activités d’information, de sensibilisation et de mobilisation des populations autour des objectifs de refondation conformément à la volonté du peuple portée par le président de la transition, chef de l’Etat, le Colonel ASSIMI GOITA.



La réunion a décidé de doter AREMA d’un nouveau siège très prochainement



La réunion a décidé d’engager AREMA à conjuguer et à fédérer ses efforts avec tous les mouvements, partis et regroupements partageant les mêmes objectifs à travers des protocoles de collaboration.



L’AREMA reste ouverte à l’adhésion des partis, associations, mouvements, regroupements, syndicats et leaders communautaires soutenant les mêmes objectifs.



La réunion a décidé de l’organisation d’un point de presse.



La réunion décide de publier la présente déclaration à travers tous les médias nationaux et internationaux et de la transmettre par courrier officiel à toutes les bases.



Bamako, le 28 JUIN 2022



La réunion