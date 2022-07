Élections générales : Le gouvernement dévoile un chronogramme précis - abamako.com

Élections générales : Le gouvernement dévoile un chronogramme précis Publié le vendredi 1 juillet 2022 | L'Essor

Rencontre entre le gouvernement, la classe politique et la Société civile sur le chronogramme de sortie de crise

Bamako, le 28 juin 2022. Le gouvernement a rencontré la classe politique et société civile sur le chronogramme des élections au Centre de formation des collectivités territoriales .

Nanti de l’adhésion des acteurs de la classe politique et de la société civile, le gouvernement a fixé les dates retenues pour la tenue des différentes échéances électorales







La série commence le dimanche 19 mars 2023, avec le scrutin référendaire. À cet effet, dès le jeudi 30 juin 2022, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) et l’ex-Délégation générale aux élections (DGE) feront la situation du fichier électoral.



Cela, en attendant la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), dont les membres prêteront serment le 28 juillet prochain. Ils pourront alors prendre le relais et procéder, en collaboration avec le MATD, à la révision annuelle des listes électorales qui se dérouleront d’octobre à décembre 2022. L’adoption du projet de loi référendaire par le Conseil national de Transition (CNT), est prévue pour le jeudi 24 novembre.

Les Maliens seront de nouveau appelés aux urnes, le dimanche 25 juin 2023, pour élire les conseillers des collectivités territoriales. Les candidatures doivent être déposées, au plus tard le 11 mai, auprès du Coordinateur de l’AIGE. Il faut souligner que les décrets déterminant les modèles de déclaration de candidature (présidentielles, législatives et élection des conseillers) et celui fixant la participation non remboursable aux frais électoraux seront pris en février 2023. Ensuite, le 19 juillet de la même année, le collège sera convoqué pour l’élection des députés, dont le premier tour se tiendra le 29 octobre et le second tour, le 19 novembre. Cinq jours après, les résultats provisoires seront proclamés par le président de l’AIGE.

Pour l’élection du président, les deux scrutins sont annoncés respectivement pour les 4 et 18 février 2024. Contrairement aux autres consultations, les candidatures à l’élection du président de la République seront adressées à la Cour constitutionnelle. La date limite de dépôt est fixée au 26 décembre 2023 et la campagne démarrera le 14 janvier 2024. Les résultats provisoires des deux scrutins seront proclamés, le 23 février pour le second tour, par le président de l’AIGE.

Tout au long de ces processus, les forces politiques et sociales seront régulièrement consultées. Le programme prévoit en effet six réunions du Cadre de concertation, un espace de dialogue qui regroupera les représentants de l’AIGE, du MATD, de la classe politique et de la société civile. L’objectif recherché est d’assurer l’inclusivité nécessaire au succès de ces élections.

Avant publication, le chronogramme des élections avait été présenté à ces acteurs incontournables qui ont tous salué la pertinence des actions proposées. Aussi, ont-ils espéré, que cette avancée sera appréciée à sa juste valeur par les chefs d’état de la Cedeao, qui se retrouveront ce 3 juillet à Accra au Ghana pour évaluer l’évolution de la situation politique dans notre pays.