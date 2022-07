MALI : La 31ème édition de la journée de l’Enfant Africain prône l’élimination des pratiques néfastes affectant les enfants - abamako.com

News Politique Article Politique MALI : La 31ème édition de la journée de l’Enfant Africain prône l’élimination des pratiques néfastes affectant les enfants Publié le vendredi 1 juillet 2022 | LE CONFIDENT

La journée de l’Enfant Africain, initiée le 16 juin 1991 est depuis lors, célébrée dans les pays africains en commémoration de la journée du massacre des enfants noirs de Soweto le 16 juin 1976 qui protestaient contre le système éducatif imposé par le régime de l’Apartheid en Afrique du Sud. L’édition 2022 qui est également la 31èmea été célébrée au Mali sous le thème national : “Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants : Progrès en matière de politiques depuis 2013” à l’instar des autres pays africains. C’était sous la présidence de Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founé Coulibaly.



On notait la présence de madame le Ministre de l’éducation nationale; La Représentante Résidente de l’UNICEF au Mali; la présidente du parlement des enfants, Diaminatou Kanouté; le représentant du Coordinateur des chefs de quartier de la commune VI ; le représentant de l’ONG AGIR; des représentants des organisations de la société civile; le Président de la COMADE (Coalition Malienne pour les droits des enfants, Antoine Akplogan ainsi que La Directrice de la cité des Enfants, madame Amina Cissé et son staff.



Au nom des enfants du Mali, la présidente du parlement des enfants, Diaminatou Kanouté, après avoir donné l’historique de la journée de l’Enfant Africain, informe qu’elle a pour but de susciter des débats sur la protection de l’enfant avec des propositions de nouvelles perspectives. L’occasion pour elle de confier le sort des enfants à l’ensemble des acteurs du domaine des enfants présents. Plus particulièrement, elle s’est adressée aux deux ministres présentes à transmettre le message au Président de la Transition, Colonel Assimi Goita de faire tout son possible pour faire de la priorité, le sort des enfants.



Les enfants et leurs mamans sont les premières victimes de toutes instabilités dans un pays. De ce fait, elle a invité les acteurs politiques, la société civile et l’ensemble des autorités de la transition à servir d’exemple pour les enfants en se réunissant autour de l’essentiel qui est le Mali. C’est ainsi qu’à la suite de Diaminatou Kanouté, a été faite la remise de deux copies du livre contenant la charte africaine des droits des enfants aux deux ministres pour le Chef du Gouvernement et le Président de la Transition.



Pour Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly, la commémoration de la journée du 16 juin offre l’opportunité à l’Etat Malien et ses partenaires, de faire le point des progrès réalisés depuis 2013 dans le cadre de l’élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Une preuve que les autorités ont placé la protection de l’enfance au cœur des programmes de développement du Mali. En ratifiant la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant en 1998, le Mali s’est engagé à garantir la protection, la participation et la jouissance aux enfants de leurs droits.





Elle a ajouté que durant les dix (10) dernières années, de nombreuses mesures d’ordre politique, institutionnel et juridique ont été prises pour renforcer la réalisation des droits de l’enfant. Au nombre de ces mesures, on peut citer entre autres : l’adoption de la Politique nationale de Promotion et de Protection de l’Enfant en 2014 ; l’adoption de la Politique nationale de Promotion de la Famille en 2015 ;la création du Programme national pour l’Abandon des Violences Basées sur le Genre en 2019 ;la création des Unités de prise en charge holistique des survivantes et survivants de violences basées sur le genre ; l’élaboration de la Stratégie nationale multisectorielle pour mettre fin au mariage d’enfants ; l’adoption de la Loi n° 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et son décret d’application ;l’élaboration des Outils harmonisés de Gestion de Cas en protection de l’enfance ; la participation active des enfants à la promotion de leurs droits et à l’accomplissement de leurs devoirs ; le renforcement des Institutions de protection d’enfants ; la promotion des valeurs familiales en matière de protection de l’enfance ;les déclarations publiques d’abandon des pratiques néfastes par les communautés ;la célébration des Journées dédiées aux enfants.



Malgré ces progrès, force est de constater que de nombreux enfants et leurs parents vivent dans les sites de déplacés et dans les camps de réfugiés à cause de la crise multidimensionnelle que connait le Mali depuis quelques années. A cause de cette situation, madame le ministre a affirmé que de nombreux enfants n’ont pas d’actes de naissance, ne vont plus à l’école, n’ont pas accès aux services de santé, à une alimentation saine et un logement décent.



En outre, elle a mis l’accent sur un des problèmes cruciaux dont souffrent les filles. Elle a souligné qu’il est regrettable de constater que dans nos communautés, des filles continuent d’être données en mariage avant l’âge requis. Sans oublier les phénomènes d’abandon d’enfants, d’infanticide, de mendicité des enfants, toute chose qui constitue aujourd’hui des sujets d’inquiétude des populations et de préoccupation pour les plus hautes autorités du pays. Et de conclure de ne pouvoir passer sous silence, certains actes de violences physiques et d’agressions sexuelles perpétrés ces derniers temps sur les femmes et les enfants, filles et garçons. ‘’Face à ces actes d’atteinte grave aux droits humains, mon département a toujours réagi en apportant son assistance aux victimes et en faisant en sorte que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice. Je lance un appel à la population pour que de tels actes cessent’’, a-t-elle déclarée.



A signaler qu’en plus des discours, de moments symboliques ont marqué cette cérémonie avec le dépôt de gerbe de fleur par Wadidié Founé Coulibaly et le défilé des enfants du Mali et d’autre pays africains résidents au Mali dont le Congo Kinshasa ; Congo Brazza ; la Centre Afrique ; le Sénégal et des enfants du Mali. Toutes les communautés ont fait une démonstration chorégraphique avec une présentation de plats à base du haricot. Au terme de laquelle elles ont toutes clamé la paix au Mali en Afrique et partout dans le monde. Les enfants maliens ont invité tous les pays frères africains à l’union sacrée autour du Mali afin d’endiguer cette crise multidimensionnelle qui secoue le Mali depuis des années.



Dognoume Diarra



Le Confident