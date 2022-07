150 bourses d’études du royaume du Maroc au Mali: L’innovation majeure réside dans la disponibilité des bourses de spécialisations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education 150 bourses d’études du royaume du Maroc au Mali: L’innovation majeure réside dans la disponibilité des bourses de spécialisations Publié le vendredi 1 juillet 2022 | LE CONFIDENT

Tweet



Le jeudi 23 juin 2022, s’est tenue une conférence de presse à la Direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DGESRS). Elle fut animée par le Pr. Bakary CAMARA, directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de son adjointe Pr. Nah Traoré, et de M. Alou Doumbia, chef de section coopération et bourses de la DGESRS.



Le directeur Camara s’est dit très heureux de compter 43 bourses parmi les 150 consacrées exclusivement à la spécialisation dans les filières de pointes. Il ajoute que l’agence marocaine de coopération internationale (AMCI) a notifié qu’une délégation sera au Mali du 5 au 8 Juillet 2022 pour la réunion du comité inter – états Maroc – Mali chargé de l’examen et de la sélection des boursiers Maliens. ‘’Constatant ce calendrier, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans son communiqué N ° 22000-22 MESRS / SG a lancé l’appel à candidature à l’intention des bacheliers de la session d’aout 2021, ayant obtenu au moins la mention Assez et bien’’, précisera-t-il.



La directrice générale adjointe, Pr. Nah Traoré a précisé que les épreuves du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2022-2023 se dérouleront du 18 au 21 juillet 2022. C’est à cause de cet état des faits que les bacheliers de l’année précédente ont bénéficié de cette bourse. ‘’Ce choix était nécessaire pour que le Mali ne perde pas cette opportunité’’, a-t-elle déclaré.





Les 150 bourses sont réparties de la manière suivante :100 bourses pour les études universitaires ; 20 pour les études en Master ; 20 pour les études doctorales ; 10 pour la spécialisation en Médecine. A la date du 23 juin, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comptabilise un nombre élevé de candidature notamment 78 en TSE, 112 en TSEXP, 18 en STI (GC, GM, GEN, GEL, GELN, GMI), 93 en TSECO – STG, 18 en TAL, TLL, 06 en TSS.



Le directeur Camara conclut en indiquant que le comité interétatique se réunira à la date prévue et que les sélections seront faites sur la base du mérite et en toute impartialité.



Lali dite Diahara



Le Confident