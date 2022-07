RSS : le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité sensibilise les acteurs sur la stratégie RSS et son plan d’action - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique RSS : le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité sensibilise les acteurs sur la stratégie RSS et son plan d’action Publié le vendredi 1 juillet 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Atelier Nationale d`appropriation de la stratégie RSS et son plan d`actions 2022-2024

Bamako, le 30 juin 2022 Le ministre de la sécurité et de la protection civile a présidé ce jeudi l`atelier national d`information de sensibilisation et dissémination de la stratégie nationale de la réforme du secteur au CICB Tweet

Le ministre de la sécurité et de la protection civile a présidé ce jeudi l’atelier national d’information de sensibilisation et dissémination de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité pour appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité au Mali organisé par le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité CRSS



Selon les organisateurs, cet atelier vise spécifiquement à promouvoir l’appropriation nationale du processus de la RSS en mettant en relief les éléments nécessaires pour une collaboration optimale entre les parties prenantes et de clarifier la bonne et nécessaire articulations en les axes stratégiques de la stratégie RSS d’une part et les activités de résilience des populations face à l’insécurité d’autre part. ’’ cet atelier constitue une étape essentielle pour l’approbation nationale du processus de la nouvelle stratégie de la réforme du secteur de sécurité ’’ affirmé le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité



Cet atelier permettra également d’édifier les participants sur les généralités sur la réforme du secteur de la sécurité, l’état de lieux du processus de la RSS et la stratégie nationale de la RSS et son plan d’action 2022-2024



Dans son intervention le ministre de la sécurité et de la protection civile le général de brigade Daoud Aly Mohammedine s’est engagé à faciliter la mise en œuvre de la présente stratégie avec les parties prenantes



MS