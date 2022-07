Mali : les Casques bleus orphelins de l’opération « Barkhane » - abamako.com

Mali : les Casques bleus orphelins de l'opération « Barkhane » Publié le vendredi 1 juillet 2022 | Ouest France

Serval

Ils ne pourront plus compter sur le soutien des forces françaises selon leur mandat qui vient d’être renouvelé par l’Onu cette semaine.





Le Conseil de sécurité s’est prononcé mardi en faveur du prolongement, pour douze mois, de la mission onusienne de maintien de la paix (OMP) au Mali, la Minusma qui est en place depuis neuf ans.



Treize membres du Conseil ont voté pour, tandis que la Russie et la Chine (pays qui déploie pourtant des Casques bleus sur place) se sont abstenues. Ces deux membres du Conseil de sécurité ont ainsi affiché leur objection au mandat des Casques bleus...