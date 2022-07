L’Espagne pousse les dirigeants de l’OTAN à accepter un rôle plus important en Afrique du Nord et au Sahel - abamako.com

L'Espagne pousse les dirigeants de l'OTAN à accepter un rôle plus important en Afrique du Nord et au Sahel Publié le vendredi 1 juillet 2022 | zonebourse.com

Lors d'un sommet qui se tiendra jeudi à Madrid, l'Espagne exhortera ses alliés de l'OTAN à envisager un rôle plus important pour l'alliance en Afrique du Nord et au Sahel. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu'une intervention au Mali ne devait pas être exclue.

L'OTAN a peu d'appétit pour de telles mesures, disent les diplomates, mais alors qu'elle entreprend le plus grand renforcement de ses défenses depuis la guerre froide à l'est, des alliés comme l'Espagne et l'Italie craignent que les menaces à la frontière sud ne soient ignorées.



Les 30 dirigeants de l'OTAN tiendront une dernière session du sommet, axée sur le sud, jeudi matin, après presque deux jours de discussions dominées par la guerre de la Russie en Ukraine.



Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a déclaré qu'il n'excluait pas une intervention de l'OTAN au Mali si nécessaire, après que la déclaration du sommet de l'alliance ait cité le terrorisme parmi les "menaces hybrides" que des puissances hostiles peuvent utiliser pour miner sa stabilité.



"Si c'était nécessaire et si cela représentait une menace pour notre sécurité, nous le ferions", a-t-il déclaré à la station de radio locale RNE. "Nous ne l'excluons pas".



Les puissances occidentales s'inquiètent d'un pic de violence au Mali, où la junte militaire au pouvoir, soutenue par l'entrepreneur militaire privé russe Wagner Group, lutte contre une insurrection islamiste qui s'étend aux pays voisins dans la région africaine connue sous le nom de Sahel.



La France, dont la politique militaire a longtemps été axée sur le sud de l'OTAN, a déclaré en février qu'elle retirerait 2 400 soldats déployés pour la première fois au Mali il y a près de dix ans, après que les relations avec la junte aient tourné au vinaigre.



En janvier 2020, le président américain de l'époque, Donald Trump, a tenté d'élargir l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour y inclure les nations du Moyen-Orient, arguant que les armées européennes devraient en faire plus pour combattre les militants islamistes. La proposition n'a pas obtenu de soutien.



À l'instigation de l'Espagne, avec le soutien de l'Italie, le nouveau document directeur décennal de l'OTAN, le "concept stratégique", cite également le terrorisme et la migration comme des éléments à surveiller, et désigne le flanc sud comme une nouvelle source de risque pour la stabilité.



L'OBJECTIF DE L'ESPAGNE POUR 2029



L'OTAN a été créée en 1949 pour se défendre contre l'Union soviétique et bénéficie d'un sens renouvelé de son objectif après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, en regardant principalement vers l'est.



Mercredi, lors du sommet, l'alliance a qualifié Moscou de plus grande "menace directe" pour la sécurité de l'Occident et a approuvé des plans visant à moderniser les forces armées assiégées de Kiev.



Elle a également invité la Suède et la Finlande à la rejoindre et s'est engagée à multiplier par sept, à partir de 2023, les forces de combat en état d'alerte le long de son flanc oriental.



L'alliance dirigée par les États-Unis est également confrontée à une série de nouvelles exigences, allant de la lutte contre la Russie et la Chine au développement de ses défenses dans l'espace et sur les réseaux informatiques.



Signe de la détermination de l'Espagne à jouer un rôle plus important après des décennies de dépenses de défense parmi les plus faibles de l'OTAN, le Premier ministre Pedro Sanchez a déclaré que Madrid finira par atteindre l'objectif de l'alliance, bien que cinq ans plus tard que celui de l'OTAN.



"Le gouvernement s'est engagé à porter notre budget de défense à près de 2 % du PIB d'ici 2029", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision nationale TVE. Tous les pays membres de l'OTAN se sont engagés en 2014 à passer à des dépenses de défense équivalentes à 2 % du PIB d'ici 2024.