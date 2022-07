Football championnat national de ligue 1: La 32è journée démarre ce vendredi - abamako.com

Football championnat national de ligue 1: La 32è journée démarre ce vendredi
Publié le vendredi 1 juillet 2022

La 32ème journée du championnat national de football première division commence cet après midi.

Au stade Modibo Keita, l'AS Black Star recevra l'US Bougouba, cette rencontre sera suivie de la rencontre qui opposera l'AS Police à AS Bakaridjan de Baraouéli.



Demain samedi 02 juillet 2022 et toujours au Stade Modibo Keita, L'Association Sportive et Olympique de Missira (ASOM) jouera contre le Djoliba AC et juste après, Afrique Football Elite (AFE) jouera contre les Onze Créateurs de Niaréla.

Au Stade Mamadou Konaté, l'Asssociation Sportive de Korofina (ASKO) aura à faire à Lafia Club de Bamako (LCBA), à Koulikoro au Stade Diarra H, le CS Dougouwolofila accueillera l'USFAS, à Sikasso l'AS Douane sera l'hôte de Yeelen Olympique.



La 32ème journée prendra fin le dimanche 03 juillet avec les deux rencontres qui opposeront le Stade malien de Bamako à l'USC Kita et l'AS Real au Club Olympique de Bamako (COB). Ces deux rencontres se joueront au Stade Modibo Keita.



Fsanogo