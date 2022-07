Chronogramme de la Transition au Burkina : le Médiateur de la CEDEAO échange avec le Premier ministre et le Président Damiba - abamako.com

Chronogramme de la Transition au Burkina : le Médiateur de la CEDEAO échange avec le Premier ministre et le Président Damiba
Publié le vendredi 1 juillet 2022

Le facilitateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Mahamoudou Issoufou, effectue, ces 1er et 2 juillet 2022, sa deuxième mission au Burkina Faso.



A son arrivée, ce 1er juillet à Ouagadougou, l’ancien chef d’Etat du Niger a eu une séance de travail avec le Premier ministre, Albert Ouédraogo.



Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de ce tête-à-tête entre les deux personnalités. Il s’agit entre autres, de la durée de la Transition, de l’examen du chronogramme et du mécanisme de suivi et d’évaluation.



Dans l’agenda du facilitateur de la CEDEAO, il est également prévu, demain 2 juillet 2022, une rencontre avec son le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.



A l’issue de cette rencontre, Mahamoudou Issoufou va livrer une déclaration à la presse, pour faire le bilan de sa mission au Burkina Faso.



Le Premier ministre a initié les 29 et 30 juin derniers, une série de réunions d’information avec les forces vives de la nation pour faire le point du dialogue entre les autorités de la Transition et la CEDEAO. Il s’agit de la classe politique, toutes tendances confondues, des acteurs du monde économique, des autorités coutumières et religieuses.



Au cours de ces rencontres, Albert OUÉDRAOGO a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement à travailler à trouver un compromis dynamique avec l’Organisation régionale.







