Grand Prix Groupe Djigué & Co : Le cheval "Fayza" s'adjuge le drapeau





La ligue des sports équestres du district de Bamako a organisé, le dimanche 26 juin dernier au champ hippique de Bamako, l’édition 2022 du Grand Prix du Groupe Djigué & Co. À l’issue des courses, le cheval “Fayza” d’Amadou Diatigui Diarra a remporté le drapeau du Grand prix mis en jeu, cette fois-ci dans la catégorie des petits chevaux.







Les courses se sont déroulées en présence de Cheick Tidiane Kéïta dit Oiseau, président de la Ligue des sports équestres du district de Bamako ; Sékou Djigué, Pdg du Groupe Djigué & Co ; Madoufing N’Diaye, propriétaire de chevaux ; Mohamed Sacko, Pdg de Sacko Holding ; Aïcha Margorise, propriétaire de chevaux ; ainsi que plusieurs amoureux de chevaux.



L’édition 2022 du grand prix Groupe Djigué & Co a regroupé plus de 70 chevaux venant de différentes écuries du champ hippique de Bamako. Les chevaux étaient repartis en cinq (5) catégories dont une course des demi-cracks, une course des supercracks, une course des cracks et deux (2) courses des petits chevaux. Le Grand prix était mis en jeu dans la catégorie des petits chevaux. Les courses ont débuté avec la catégorie des demi-cracks sur une distance de 2 200 mètres. Cette épreuve a été gagnée par le cheval Black Label de Mme Dramé Fatoumata Gassama, suivie du cheval FJR II de Cheick Oumar Adiaviakoye et la troisième place est pour le cheval Wassa d’Aissata N’Diaye.



La deuxième course, réservée aux super-cracks sur une distance de 2 200 mètres, a été gagnée par le cheval Baraouili de Fanta N’Diaye, suivi du cheval Golden Euro d’Alima N’Diaye et la troisième place est revenue au cheval Boidié I d’Ali Konaté.



Le cheval Wizi d’Aicha Kouma a surclassé ses adversaires dans la catégorie des cracks sur une distance de 2 400 mètres, suivi du cheval Saramani de Mamadou Traoré et la troisième place est revenue au cheval Boidié I d’Ali Konaté. La première course des petits chevaux a été annulée par le commissaire aux courses à cause du non-respect de la consigne de départ par les jockeys.



La deuxième course des petits chevaux a été remportée par le cheval Fayza d’Amadou Diatigui Diarra, suivi du cheval Sultan de Mamadou Bakary Traoré et le cheval Yokoro de Diawoye Sampi est arrivé en troisième place.



Les jockeys vainqueurs des différentes courses ont reçu chacun une somme de 50 000 Fcfa de la part de la Ligue des sports équestres du district de Bamako. En plus de cela, Madoufing N’Diaye, opérateur économique et propriétaire de l’écurie Chelsea, a offert une somme de 50 000 Fcfa à chacun des trois premiers jockeys des trois dernières courses du Grand prix.



À la fin de la course, le patron du Groupe Djigué & Co déclare être très satisfait du bon déroulement de la compétition. “Nous venons d’assister une très belle course de chevaux. Nous avons organisé ce Grand prix afin de développer davantage la course de chevaux au Mali. En plus de cela, il permet au public de connaître notre société. Je profite de l’occasion pour saluer la Ligue des sports équestres du district de Bamako pour la réussite de l’évènement”, a-t-il précisé.



Un vibrant hommage rendu à Bourama Sissoko dit Pédro



Au cours de Grand prix Djigué et Co, les membres de la Ligue des sports équestres du district de Bamako ont rendu un vibrant hommage à Bourama Sissoko, ancien vice-président de la Ligue, décédé il y a quelques semaines. Un de ses fils, Amadou Sissoko, a reçu des mains de Mamadou Baba Sylla, Pdg de la marque MBS, et Sékou Djigué, Pdg du Groupe Djigué & Co un tableau d’honneur.



Notons que la Ligue a décidé de reverser les recettes de ce Grand prix à la famille de Bourama Sissoko.



Mahamadou TRAORE



Source: Aujourd’hui-Mali