Livres : “Retour à Ceuta et Melilla”, un roman en plein cœur de l’actualité

Quatre jeunes Africains, Djibril, Lady, Mor et Karamoko sont prêts à sauter cette immense grille de fer, électrifiée, à Melilla comme à Ceuta. Ces enclaves espagnoles, situées en plein territoire marocain et qui rassemblent des milliers de candidats à l’immigration clandestine. Plein d’espoirs, ils veulent passer de l’autre côté de la frontière et vont attendre l’aube pour tromper la vigilance des policiers et des radars.







L’histoire aurait pu se limiter à une fiction, mais elle est tirée de la réalité terrible de ces milliers de migrants qui, après l’assaut historique de 2006, tentent régulièrement de passer les grilles de Ceuta et Melilla, pour atteindre l’eldorado. En témoigne la tragédie du 24 juin 2022 où plus d’une vingtaine ont trouvé la mort, face à l’usage excessif de la force par des forces de sécurité débordées par cette vague de migrants subsahariens, prêts à tout pour passer la frontière.



Dans son récit, qui coïncide avec l’actualité brûlante du moment, l’auteur, Mame Diarra Diop, journaliste, nous entraîne avec ces quatre aventuriers, que rien n’arrête sur le chemin de l’Europe. D’abord en tentant de passer par la mer, puis par le vaste désert du Sahara. Sur leur chemin, l’espoir guide leur pas, la fatigue, les rencontres imprévues mais aussi l’aide de bonnes âmes, qui leur apportent assistance tout au long du périple.



Ce récit loin d’être seulement fictif, est le fruit d’une enquête documentée que mène Mame Diarra Diop, à travers le personnage d’Alain, journaliste, et lien entre les protagonistes. Un roman mené avec énergie et qui entraine le lecteur vers l’issue, fatale ou heureuse, pour les uns et les autres. Retour à Ceuta et Melilla, par Mame Diarra Diop, Editions L’Harmattan.



K.THERA



Source: Aujourd’hui-Mali