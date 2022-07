Musique malienne : “La main de Dieu” de Master Soumy sur le marché - abamako.com

Au cours d’une conférence de presse animée le lundi 27 juin dernier, Master Soumy a annoncé la sortie de son nouvel album intitulé : “La main de Dieu”, composé de dix titres. Il est désormais disponible sur le marché et sur toutes les plateformes de musique depuis le mardi .



Selon l’artiste, son nouvel album est basé sur l’analyse générale de notre croyance en Dieu, l’interprétation des différentes religions, l’utilisation de la religion pour d’autres fins ainsi que la conviction de certains que Dieu doit tout faire à leur place d’où le titre de l’album. Il rappelle dans cet album aux Maliens qu’ils ne sont pas les seuls enfants de Dieu. De ce fait, il exhorte les Maliens à prendre en main leur destinée comme les autres nations. “Dieu s’occupe de ses enfants qui se prennent au sérieux”, a-t-il martelé.



Par ailleurs, Master Soumy traite plusieurs autres sujets en rapport avec les maux de la société, notamment les questions de gouvernance, de démocratie, de protection de l’environnement et du réchauffement climatique, la perte de repère de la jeunesse et surtout la crise sécuritaire sans précédent qui secoue notre pays depuis plus d’une décennie.



Par rapport à la question sécuritaire, Master Soumy l’aborde en rendant un hommage à l’Armée malienne qu’il qualifie de colonne vertébrale de notre nation. Aussi, dans ce morceau, il appelle les Maliens à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble.



Notons que pour la réalisation de ce nouvel album, Master Soumy a fait appel à plusieurs autres talents de la musique du Mali et d’ailleurs, notamment pour enrichir et diversifier le contenu.



Boubacar PAÏTAO