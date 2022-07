Fonds de Solidarité Africain (FSA) : Premier conseil des gouverneurs - abamako.com

Fonds de Solidarité Africain (FSA) : Premier conseil des gouverneurs Publié le samedi 2 juillet 2022 | Mali Tribune

Le ministre de l’Économie et des Finances a pris part, par visioconférence, aux travaux de la 1ère session du Conseil des Gouverneurs du Fonds de Solidarité Africain (FSA) qui s’est tenue ce mardi 28 juin 2022 à Bujumbura (capitale de la République du Burundi), sous la présidence du Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Économique du Burundi, Président en exercice du Conseil.







Les principaux points à l’ordre du jour ont porté sur, entre autres, l’approbation des comptes, l’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021, l’élargissement de la base actionnaire du fonds, approbation des demandes d’adhésion des nouveaux États membres….



Le Fonds de Solidarité Africain est une institution financière multilatérale de garantie créée en 1976 et basée à Niamey au Niger. Il regroupe 14 États membres africains avec comme objectif de faciliter aux États et aux entreprises publiques et privées de sa zone d’intervention l’accès aux crédits destinés à financer des projets d’investissements productifs, et la mobilisation de l’épargne locale et extérieure notamment par des interventions en garantie sur les marchés financiers.



Lors des échanges, le Ministre de l’Économie et des Finances a salué la bonne collaboration qui existe entre le Fonds et l’Etat du Mali ainsi que le soutien apporté au secteur privé malien.



L’appui du fonds permet de favoriser l’accès des PME/PMI aux crédits d’investissements qui demeurent encore dans notre pays un défi. La garantie financière apportée par le Fonds est un outil de mitigation du risque.



C’est pourquoi le Ministre de l’Economie et des Finances a exhorté les dirigeants du fonds à appuyer davantage les requêtes des entrepreneurs maliens afin de leur permettre d’accéder aux crédits nécessaires à leurs opérations de financements et au développement du secteur privé.



Les États membres du FSA sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Burundi, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, l’Ile Maurice, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le Fonds de Solidarité Africain est dirigé par l’ancien Ministre malien M. Ahmadou Abdoulaye Diallo.



Mahamet Traoré