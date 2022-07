Intervention de l’OTAN au Mali : le Mali convoque l’ambassadeur d’Espagne à Bamako - abamako.com

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Le gouvernement du Mali a convoqué vendredi l'ambassadeur de l'Espagne au Mali pour demander des explications et des clarifications sur les propos du ministre des Affaires étrangères d'Espagne José Manuel Albares en marge du sommet de l'OTAN à Madrid.



''Je dois dire que nous avons convoqué aujourd' hui l'ambassadeur d'Espagne au niveau du ministère des Affaires étrangère pour élever une vive protestation par rapport aux propos de José Manuel Albares '', a déclaré ce vendredi, devant la télévision nationale, le ministre malien des Affaires étrangères.



Au cours de l'entretien, le ministre Abdoulaye Diop a rappelé que le ministre Espagnol doit se rappeler que la situation actuelle d'insécurité et l'expansion du terrorisme au Sahel est surtout liés à l'intervention de l'OTAN en Libye dont le Mali paie encore les conséquences. ''Nous sommes surpris par cette déclaration que nous condamnons, nous demandons des explications et des clarifications clarification de cette position du gouvernement espagnole et nous espérons que cela va venir assez rapidement'' a poursuivi le ministre Diop.



Le ministre Diop a également jugé la

déclaration attribuée au ministre Espagnol des Affaires étrangères inacceptable, et inamicale, grave

et qui encourage une agression contre un pays indépendante et souverain.



Il faut rappeler que le ministre des Affaires étrangères,José Manuel Albares, avait déclaré jeudi qu'il n'exclue pas une intervention de l'OTAN au Mali.



