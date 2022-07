Après la colère du Mali, l’Espagne fait son mea culpa et exprime son attachement à la coopération avec Bamako - abamako.com

News Politique Article Politique Après la colère du Mali, l’Espagne fait son mea culpa et exprime son attachement à la coopération avec Bamako Publié le samedi 2 juillet 2022 | actucameroun.com

L’Espagne a finalement fait volte-face en ce qui concerne les propos de son ministre des affaires étrangères sur une possible intervention de l’OTAN au Mali. Selon les informations, les autorités espagnoles ont fait leur mea culpa.

Convoqué par la diplomatie malienne pour s’expliquer sur les propos tenus par le ministre espagnol des affaires étrangères, qui estime que si nécessaire, l’OTAN interviendrait au Mali, l’ambassadeur espagnol a fait le mea culpa pour son pays, selon une source diplomatique.



Aussi, dans un communiqué, le ministère espagnol des affaires étrangères, indique que « l’Espagne n’a pas demandé pendant le sommet de l’OTAN ni à aucun autre moment une intervention, mission ou une action quelconque de l’Alliance au Mali ». Il poursuit en indiquent que « l’Espagne réaffirme ses liens profonds d’amitié et coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec le Mali ».



Ce développement donne ainsi une position claire du Mali quant à la défense de sa souveraineté. Notons que le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop, a rappelé que c’est l’intervention de l’OTAN en Libye qui est à la base du chaos dans le sahel aujourd’hui.