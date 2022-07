Eventualité de l’intervention de l’OTAN au Mali : L’Espagne dit n’en avoir pas émis la requête - abamako.com

Eventualité de l'intervention de l'OTAN au Mali : L'Espagne dit n'en avoir pas émis la requête Publié le samedi 2 juillet 2022

© Autre presse par DR

M. Anders Fogh Rasmussen, OTAN

Dans un communiqué publié le samedi 02 juillet 2022, l’Ambassade d’Espagne au Mali et au Burkina Faso a signifié que l’Espagne n’a nullement émis la requête d’une intervention de l’Organisation pour le Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) au Mali.



« L’Espagne n’a pas demandé pendant le sommet de l’OTAN ni à aucun autre moment une intervention, mission ou une action quelconque de l’Alliance au Mali. » peut-on lire dans ce communiqué qui précise par la suite que l’Espagne réaffirme ses liens profonds d’amitié et de coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec le Mali.



Pour rappel, sur ce sujet d’une intervention de OTAN au Mali ; intervention que le ministre espagnol des affaires étrangères n’aurait pas exclue dans sa déclaration lors du sommet de l’OTAN qui se tenait à Madrid, le gouvernement du Mali a convoqué vendredi l’ambassadeur de l’Espagne au Mali pour demander des explications et des clarifications.



