Le vendredi 1er Juillet 2022, au Stade Omnisports Modibo Kéita de Bamako, à la première heure, l'AS Black Star et l'US Bougouba ont fait un match nul 2-2 et à la deuxième heure, l'AS Police et l'As Bacaridjan ont également fait un match nul 2-2.



Ce samedi 02 juillet 2022, au stade Omnisports Modibo Kéita, à la première heure, le Djoliba AC a dominé l'ASOM 3-1 et à la deuxième heure, AFE et les 11 Créateurs de Niarela ont fait un match nul 1-1.



Au Stade Mamadou Konaté, l'ASKO à été tenue en échec par LCBA 0-0. Au Stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, le CS Dougouwolofila a été battu par l'USFAS 1-0. Au Stade Babemba Traoré de Sikasso, l'AS Douane et Yeleen Olympique ont fait un match nul vierge 0-0.



Le programme continue ce dimanche, au stade omnisports Modibo Kéita avec les rencontres Stade malien de Bamako contre l'USC Kita à la première heure, et l'AS Real contre le COB à la deuxième heure.



Fsanogo