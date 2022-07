Coupe du monde de basketball : Les Aigles annihilent les espoirs de qualification - abamako.com

Coupe du monde de basketball : Les Aigles annihilent les espoirs de qualification Publié le dimanche 3 juillet 2022

Les Aigles basketteurs ont-ils mis une croix sur leur qualification à la Coupe du monde ? La question mérite d'être posée après le forfait du Mali face à l'Ouganda.



En effet, pour leur entrée en lice dans la troisième fenêtre des éliminatoires, les hommes du technicien Boubacar Kanouté ont refusé de jouer, ce vendredi 1 juillet, en revendiquant des primes impayés. Ainsi, la 3è fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 de basket en zone Afrique débute avec un imbroglio pour le Mali.



Après la victoire du Cap-Vert sur le Nigeria, le Mali devait affronter l'Ouganda dans le groupe A. Une rencontre qui n'a finalement pas démarré à la Kigali Arena. Si l'équipe d'Ouganda s'est présentée sur le parquet, notre sélection nationale est restée dans les vestiaires et a refusé de jouer.



Selon nos informations, les joueurs ont voulu protester contre le non paiement de primes qui leur étaient promises. Des réunions ont eu lieu avec les dirigeants pour tenter de désamorcer la situation, mais elle n'a pas évolué. 15 minutes après l'heure du coup d'envoi, l'Ouganda a donc été désigné vainqueur du match (20-0), profitant du forfait du Mali. Avec ce résultat, le Mali fait une croix sur ses espoirs de qualification au Mondial.



Dans un communiqué publié ce même jour, la Fédération malienne de basket-ball exprime « son regret et rappelle qu'en plus des primes de sélections perçues, le transport international de la compétition et la mise au vert à Bamako ont été entièrement pris en charge par le ministère de tutelle ».



Le Bureau fédéral a aussi « fermement » condamné une « posture aux desseins inavoués et se désolidarise de cet esprit qui n'honore point le basket-ball malien », et annoncé prendre « toutes les mesures qu'il jugera utiles pour éviter de tels désagréments qui ternissent l'image du sport malien ».



« Le bureau fédéral reconnait et salue les efforts du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne qui, malgré la situation socio - économique complexe de notre pays, ne ménage aucun effort pour permettre la participation de toutes les équipes nationales de basket-ball du Mali engagées dans les compétitions internationales », souligne le communiqué de la Fédération malienne de basket-ball.