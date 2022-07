MME Sy Aminata Makou Traoré, coordinatrice du FIS« Le versement des arriérés dû aux athlètes et… » - abamako.com

Forum International sur le sport

La coordinatrice du Forum International sur le Sport (FIS), Mme Sy Aminata Makou Traoré est revenue sur la 6è édition qui a pris fin le dimanche 26 juin 2022. Elle est également revenue sur le versement des arriérés dû aux athlètes et à leurs encadrements ainsi si que la revalorisation de leurs primes en cas de médailles obtenues lors des compétitions africaines et mondiales.



Quelques morceaux choisis.« Je voudrais d’abord m’incliner devant la mémoire de nos populations civiles victimes des attaques terroristes lâches et barbares survenues dans la nuit du 18 au 19 juin 2022 dans le cercle de Bankass. Il est important de rappeler que cette ambition est née d’une expérience personnelle rythmée par des hauts et des bas mais aussi par des constats de fortes insuffisances et de manques d’opportunités pour les sportifs d’exprimer l’étendue de leurs talents. Dès lors, avec d’autres sportifs partageant la même ambition, nous avions décidé de nous impliquer pour créer un cadre mieux organisé et convenable aux futures générations de sportifs.



Après cinq éditions, nous sommes plus que jamais résolus à atteindre notre objectif malgré des obstacles nombreux, savamment orchestrés mais certainement pas insurmontables grâce au courage et à la détermination des sportifs que nous sommes. En plus de nos efforts, ce combat pour l’émergence du sport malien a besoin d’être soutenu par les plus hautes autorités auxquelles nous demandons d’agir de manière plus conséquente en faveur des sportifs de sorte à satisfaire les besoins primaires de toutes les disciplines sportives particulièrement celles des arts martiaux maliens trop longtemps marginalisée au profit des disciplines phares.





Il nous est toujours regrettable de constater que malgré les nombreuses performances (Médaille d’OR, Champions d’Afrique et du Monde) obtenues par nos pratiquants d’arts martiaux, leur situation reste inconfortable à plusieurs niveaux entre autres ,l’insuffisance du financement consacré aux fédérations d’arts martiaux pour leur préparation et leur participation aux compétitions internationales, le manque d’infrastructures adéquates permettant aux pratiquants de s’entrainer dans des conditions acceptables et enfin le faible niveau pour ne pas dire le manque de considération et de reconnaissance à leurs justes valeurs des exploits réalisés.« GNINA Kè Lè Bè ARTS MARTIAUX Kè LAW KÖ ! O KAN KA YELEMA »



Dans une démarche saine et constructive, nous avons sillonné le pays et rencontré près d’un millier d’athlètes et pratiquants dans leurs salles. Je profite ainsi de cette tribune pour porter leur voix en sollicitant des autorités compétentes : La construction et l’aménagement d’une Maison des arts martiaux avec des salles ultra modernes pouvant accueillir les pratiquants et les administrations de toutes les disciplines d’arts martiaux reconnues dans notre pays ; Le versement des arriérés dû aux athlètes et à leurs encadrements ainsi que la revalorisation de leurs primes en cas de médailles obtenues lors des compétitions africaines et mondiales ; L’aide à la reconversion et à l’insertion socio professionnelle des athlètes les plus méritants dans les corps militaires et paramilitaires ;



Le Forum International sur le Sport de cet après-midi, dans la diversité des sphères d’acteurs représentés, démontre à suffisance que les activités sportives fédèrent les communautés et écartent les difficultés sociales au profit de l’unité et de l’intégration. Le sport contribue également à la consolidation de la paix à travers une meilleure représentativité des jeunes et des femmes afin de traduire leur nombre en véritable force citoyenne au service du développement.



Dans cet élan, à travers le sport, le FIS 2022 poursuit l’objectif d’apporter des réponses concrètes aux défis liés au développement et aux enjeux sociaux.Plus spécifiquement, il s’agira : D’instaurer un cadre d’échange et de réflexion entre les acteurs du mouvement sportif pour accroitre leur niveau d’implication dans le processus de stabilisation en période de crise. De mobiliser les jeunes hommes et femmes leaders d’opinion impliqués dans la prévention et la résolution des conflits dans leurs localités pour susciter la cohésion sociale ; De favoriser une dynamique de synergie avec les organisations nationales et internationales en vue de multiplier les initiatives sportives en faveur de l’éducation, de la santé et du bien-être et de la réduction des inégalités. D’identifier les opportunités et actions pouvant favoriser la croissance économique et la création d’emplois grâce au sport ;D’effectuer un plaidoyer pour une meilleure représentation et participation des jeunes et des femmes dans les instances de prises de décisions.



De sensibiliser les jeunes sur leurs droits et les mécanismes de participation citoyenne ;En plus de prôner le grand rassemblement du mouvement sportif malien, ce forum se veut être un lieu de fraternisation dans l’égalité et un formidable réseau d’apprentissage et de connaissances partagées en toute transparence au service du sport malien.



Aujourd’hui plus qu’hier, le Sport est pratiqué par près de la moitié de la population mondiale. Il nous faut donc trouver les moyens d’exploiter ce potentiel, de réveiller ce géant qui dort en le mettant au service de l’humanité et des peuples qui la composent. Ainsi, obtenir un emploi, être en bonne santé, vivre en paix, promouvoir ses compétences doivent être possibles grâce au sport.C’est pourquoi, nonobstant les efforts des décideurs politiques, nous initions cette rencontre annuelle de l’ensemble du mouvement olympique et sportif malien pour apporter notre contribution au progrès du sport malien.



Ce progrès tant souhaité dépendra de notre détermination, mais surtout de notre faculté à profiter du cadre instauré par nos aînés. C’est le lieu pour nous de remercier Monsieur Habib Sissoko, président du Comité National Olympique et Sportif du Mali et son équipe qui ont tant œuvré pour le sport et les sportifs même au-delà de nos frontières. Permettez-nous d’exprimer nos encouragements et d’adresser nos sincères remerciements aux autorités compétentes notamment les services techniques du Ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne qui ont bien voulu nous accompagner malgré les contraintes et les impératifs du calendrier. Nous tenons également à remercier tous nos partenaires et sponsors pour leur précieux accompagnement ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont permis la réalisation de cette sixième édition.



Dans le même élan, il nous est important de remercier particulièrement un homme engagé, déterminé et amoureux du sport Africain, je nomme, Maitre Amadou Sadigou BAH venu spécialement de la Guinée Conakry pour participer aux travaux de notre Forum. Le rassemblement et le sursaut des maliens sont des volontés chères à l’ambition portée au plus haut niveau par le Président de la Transition, Chef de l’Etat, son Excellence, le Colonel Assimi Goïta. Je demeure convaincue que les journées du Forum International sur le Sport sauront montrer à quel point la jeunesse malienne est capable de créer la différence dans l’initiative pour la véritable construction d’un Mali solidaire et uni dans sa diversité.



Chers invités et amis sportifs, vous pouvez être fiers de vous, et nous le sommes tout autant au regard de votre présence massive qui montre à suffisance que nous pouvons croire fermement aux atouts du sport et à sa capacité à fédérer notre peuple.Cependant, dans un monde enclin à la terreur, à la haine, à la violence et aux conflits, nous devons impérativement rester vigilants dans nos actes en constituant une barrière humaine et pacifique contre la prolifération de ces comportements néfastes que nous devons absolument, tous ensemble, bannir. Je souhaite vivement qu’au sortir de ce forum, après nos débats constructifs, le sport malien sera davantage outillé pour relever le défi de sa contribution au développement du Mali.Qu’il me soit permis d’exprimer ma profonde gratitude à la famille des arts martiaux du Mali et à tous ces pratiquants qui se sont mobilisés et engagés dans toutes les salles en investissant de leur temps et de leur énergie pour la cause du Forum.



Avant de terminer, j’adresse mes chaleureux remerciements à notre Commission d’organisation portée par une équipe déterminée et dynamique composée de femmes et d’hommes d’exception qui n’ont ménagé aucun effort des mois durant pour l’atteinte de nos objectifs. Aux membres de l’APJS, plus qu’une équipe, nous sommes une famille ;



Merci pour vos efforts.