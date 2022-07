Crise malienne : La CEDEAO lève enfin ses sanctions et exige la non participation des autorités de la transition aux futures élections. - abamako.com

Crise malienne : La CEDEAO lève enfin ses sanctions et exige la non participation des autorités de la transition aux futures élections. Publié le dimanche 3 juillet 2022 | aBamako.com

© Présidence de CI par DR

Cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra

La cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO en présence du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, ce samedi 04 juin 2022, à Accra. Tweet

Réunis à Accra au Ghana le 03 juillet 2022 dans le cadre du 61e sommet ordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement, les dirigeants de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont décidé de la levée immédiate des sanctions économiques et financières prises contre le Mali depuis le 09 janvier dernier.



Cette levée des sanctions est toutefois assortie d’un rappel, celui du respect de la charte de la transition qui interdit aux dirigeants de la transition de participer aux élections.



Pour rappel, depuis le dernier sommet de la CEDEAO du 04 juin dernier qui avait accouché d’une souris, le Mali a pu mettre en place tous les prérequis indispensables à cette levée de sanctions. Il s’agit des avancées relatives à la nouvelle durée de la transition et à la publication d’un chronogramme des élections devant marquer un retour à l’ordre constitutionnel.



ANDROUICHA