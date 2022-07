Sport/football : le Djoliba AC de Bamako est champion du Mali pour la saison 2021-2022 - abamako.com

Le Djoliba Athletic Club a profité de la défaite de L’USC Kita cet après midi contre le Stade malien de Bamako 1-4 pour célébrer son titre de champion après la 32è journée. Le Djoliba AC avec 59 points et à deux journées de la fin du championnat ne peut plus être rattrapé par le deuxième (USC Kita) qui compte 50 points après 32 journées.

Les rouges de hèremakono remportent ainsi leur 14è titre de champion du Mali. Ils réalisent un doublé cette année, après leur victoire à la finale de la Coupe du Mali de football contre l’AS Real 2-0.

Voici les résultats complets de la 32ème journée du championnat national ligue 1 Orange.



Vendredi 1er Juillet 2022

Stade Omnisports Modibo Keita



16h : AS Black Star - US Bougouba : 2-2

18h : AS Police - As Bakaridjan : 2-2



Samedi 2 Juillet 2022

Stade Omnisports Modibo Keita



16h ASOM - Djoliba AC : 1-3

18h AFE - 11 Créateurs de Niarela : 1-1



Stade Mamadou Konate

16h : ASKO - LCBA : 0-0



Stade Mamadou Diarra H de Koulikoro

16h : CS Dougouwolofila - USFAS : 0-1



Stade Babemba Traoré de Sikasso

16h : As Douane - Yeleen Olympique : 0-0



Dimanche 3 Juillet 2022

Stade Omnisports Modibo Keita



16h : Stade malien - USC Kita : 4-1

18h : AS Réal - COB : 1-2.



