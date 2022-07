Crise alimentaire : la pénurie d’engrais frappe les agriculteurs africains confrontés à la crise alimentaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Crise alimentaire : la pénurie d’engrais frappe les agriculteurs africains confrontés à la crise alimentaire Publié le lundi 4 juillet 2022 | bbc.com

© Autre presse par DR

Sous le soleil battant de Tanzanie, Lossim Lazzaro regarde nerveusement sa ferme.

Tweet

Il verse lentement du fumier de bétail sur ses cultures, dans une ultime tentative pour les aider à pousser.



M. Lazzaro possède deux hectares de terre et était autrefois un producteur de tomates prospère dans le nord de la région d’Arusha. Mais aujourd’hui, comme beaucoup d’autres, il se bat pour maintenir son activité et ses cultures en vie, dans un contexte de pénurie mondiale d’engrais.



"Il m’est difficile d’obtenir des engrais sur le marché", explique M. Lazzaro.



L’engrais - l’ingrédient clé nécessaire à la croissance des cultures - fait défaut dans le monde entier. Les prix mondiaux ont également grimpé en flèche, en partie à cause du conflit entre la Russie et l’Ukraine.