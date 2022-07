Après près de 6 mois de dures épreuves, de souffrance, de calvaire: Les sanctions économiques et financières enfin levées, les sanctions individuelles et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO maintenues - abamako.com

News Politique Article Politique Après près de 6 mois de dures épreuves, de souffrance, de calvaire: Les sanctions économiques et financières enfin levées, les sanctions individuelles et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO maintenues Publié le lundi 4 juillet 2022 | Nouvel Horizon

© Présidence de CI par DR

Cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra

La cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO en présence du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, ce samedi 04 juin 2022, à Accra. Tweet

Si c’est depuis le 9 janvier 2022 que les Chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Mali, C’est suite (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON