News Économie Article Économie Mali : la Cedeao lève ses sanctions économiques et financières Publié le lundi 4 juillet 2022 | Jeune Afrique

Le colonel Assimi Goita

Six mois après leur mise en place, les sanctions économiques et financières imposées au Mali en janvier par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont été levées ce dimanche 3 juillet, lors d’un sommet de l’organisation tenu à Accra.



La réouverture des frontières terrestre et aérienne a notamment été entérinée.



La Cedeao a par ailleurs validé le nouveau calendrier proposé par la junte d’une période de transition allant jusqu’à mars 2024.



En revanche, elle s’oppose fermement à la participation des autorités de la transition à la prochaine élection présidentielle.



Et maintient également les sanctions individuelles contre les membres de la junte au pouvoir, ainsi que les sanctions administratives à l’encontre du Mali.