C’est ce samedi 09 juillet que sera fêtée la Tabaski au Mali. Un grand moment pour les fidèles musulmans qui rappelle la soumission d’Ibrahim à Dieu, lorsque celui-ci demande de sacrifier son fils, Ismaêl. Appelée Aid el-Kebir chez les Arabes, la Tabaski rassemble les grandes familles autour du mouton sacrificiel.



Cette année, cette fête du « mouton » va se célébrer dans la douleur et dans la joie. Douleur, parce que les attaques terroristes deviennent de plus en plus fréquentes, et plongent la nation toute entière dans le deuil, dans la joie avec la levée des sanctions économique et financière.



La Tabaski est avant tout un moment de joie ; de fierté ; de solidarité ; de pardon et de réconfort. Surmonter toutes ses difficultés et montrer sa soumission à Dieu, est ce qui est demandé aux fidèles croyants. Que Dieu bénisse le Mali ! Que Dieu bénisse les Maliens ! Bonne fête à tous dans la gaieté du cœur et de l’esprit !



Tiémoko Traoré