Levée des sanctions CEDEAO contre le Mali : Le Gouvernement exprime sa gratitude à l’endroit des pays qui ont compati avec lui - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Levée des sanctions CEDEAO contre le Mali : Le Gouvernement exprime sa gratitude à l’endroit des pays qui ont compati avec lui Publié le lundi 4 juillet 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Dr Colonel Abdoulaye Maïga porte-parole du Gouvernement malien

Tweet

L’heure est au témoignage de reconnaissance vis-à-vis des pays qui ont prêté main forte au Mali pendant sa période de vache maigre qu’il a traversée sous le poids des sanctions de la CEDEAO. Le gouvernement de notre pays n’a pas mis de temps pour manifester cette intention. Au lendemain de la levée de ces sanctions décidée à Accra le 03 juillet 2022, l’exécutif malien a sorti un communiqué dans lequel il s’est particulièrement adressé à la Guinée, à la Mauritanie et à l’Algérie voisine.



« Durant cette période sombre de l’histoire de l’intégration régionale, le Gouvernement a été agréablement surpris par l’élan de solidarité de certains pays amis et partenaires, ainsi que des autres Peuples africains et hors de l’Afrique envers le Mali. Qu’ils trouvent ici l’expression de la gratitude du Peuple malien. Le Mali n'oubliera pas la solidarité agissante de SE le Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République de Guinée, qui conscient de la profondeur des liens séculaires de fraternité qui unissent nos deux Peuples, a pris la décision courageuse de permettre au Mali d’avoir une ouverture sur le monde à partir de ses ports.



A SE le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la République Islamique de Mauritanie et au Peuple frère de la Mauritanie, nous exprimons notre profonde gratitude pour son soutien fraternel et inconditionnel à l’endroit du Peuple Malien. Au Président Abdelmadjid Tebboune de la République Algérienne Démocratique et Populaire et au Peuple Algérien frère, le Mali réitère sa reconnaissance infinie pour son soutien indéfectible. » a publié le gouvernement dans son communiqué signé de son porte-parole le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye MAIGA.



ANDROUICHA