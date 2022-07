Levée des sanctions de la CEDEAO: En réaction, le Mali décide de suspendre l’application de son plan national de riposte - abamako.com

News Politique Article Politique Levée des sanctions de la CEDEAO: En réaction, le Mali décide de suspendre l’application de son plan national de riposte Publié le lundi 4 juillet 2022 | aBamako.com

Au lendemain de la levée des sanctions prises à l’encontre du Mali depuis le 09 janvier dernier, levée décidée à Accra le 03 juillet 2022 à l’occasion du 61è sommet des chefs d’Etats et de gouvernements, les autorités de la transition en cours dans notre pays ont décidé de la suspension de l’application de leur plan national de riposte.



« En application du principe de réciprocité, le Gouvernement de la Transition, décide de suspendre l’application de son plan national de riposte aux sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA, adopté le 09 Janvier 2022. » peut-on lire dans un communiqué en date du 04 juillet 2022. Le même communiqué signé du porte-parole du gouvernement, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye MAIGA dit que le gouvernement remercie le Peuple malien et salue son sacrifice et sa résilience après sept (07) mois de « sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le Mali ».



