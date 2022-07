Concours des assistants enseignants-chercheurs : 1486 candidats pour 117 postes à pourvoir - abamako.com

Concours des assistants enseignants-chercheurs : 1486 candidats pour 117 postes à pourvoir Publié le mardi 5 juillet 2022 | Le Tjikan

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Keita, a officiellement lancé, samedi 2 juillet 2022, le concours de recrutement des assistants dans le corps des enseignants-chercheurs. Ils sont 1486 candidats pour 117 postes au titre de cette année.



Selon les informations recueillies auprès du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ils sont 1486 candidats à déposer leurs dossiers pour le recrutement au titre de cette année. Après examen des dossiers par la commission de dépouillement, 106 dossiers ont été rejetés pour non-conformité.



Les titulaires de Master dont les dossiers ont été retenus ont été soumis aux épreuves samedi 2 au juillet 2022. Les titulaires du Doctorat sont recrutés sans concours en fonction des besoins et de la capacité financière de l’Etat.



Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était accompagné pour la circonstance par les membres de son cabinet, dont son Secrétaire général, Amadou Ouane, son chef de cabinet, Yacouba Kébé, et la direction des ressources humaines du secteur de l’éducation, en charge de l’organisation de ce concours, a tenu à informer les candidats sur les dispositions prises pour aboutir à un concours transparent.



C’est pourquoi il a invité les candidats à ne compter que sur leur propre effort.



M.Dolo