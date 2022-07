Orpaillage: Les activités suspendues jusqu’au 30 septembre 2022 - abamako.com

Conformément à l’arrêté interministériel N°1907/MM-MATD-MSPC-MEADD-SG du 1er juillet 2015, le ministre des Mines, de l’énergie et de l’Eau a décidé de la suspension des activités d’orpaillage sur toute l’étendue du territoire national de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2022.











Le ministre des Mines, de l’énergie et de l’Eau exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la société civile et la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition.