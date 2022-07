Examens de BT1 et 2 : 42.159 candidats dans les starting-blocks - abamako.com

C’est parti, depuis hier, pour les examens des Brevets de techniciens 1ère et 2ème parties (BT1 et 2) sur l’ensemble du territoire national. Pour ces examens qui prendront fin jeudi prochain, ils sont 42.159 candidats (31.353 pour le BT1 et 10.806 pour le BT2), à s’y présenter.







La ministre de l’éducation nationale a donné le coup d’envoi des épreuves

Les postulants sont repartis dans 128 centres à travers le pays et composent dans différentes spécialités: secrétariat de direction (SD), comptabilité (TCA), administration finances (AF), commerce distribution (TCB), mécanique automobile-diesel, hydraulique, travaux publics (TP) et chimie. Les autres matières sont l’électronique audio-visuelle, l’électromécanique, le froid, la climatisation, la construction métallique, la maintenance, le bâtiment, le dessin bâtiment, la géologie, la géométrie, les impôts et les douanes.

Le Centre du lycée «Notre Dame du Niger» a été choisi par le ministère de l’Éducation nationale pour le lancement officiel des épreuves. Ce centre accueille 247 candidats repartis dans 11 salles d’examen. La ministre Sidibé Dédéou Ousmane a été accueillie au centre aux environs de 7h30. Elle a ensuite assisté à la montée du drapeau national et à l’exécution de l’hymne national par les pionniers. La cheffe du département de l’Éducation nationale a sillonné deux salles d’examen pour encourager et prodiguer des conseils aux candidats. À 8 heures, Mme Sidibé Dédéou Ousmane a donné le coup d’envoi en ouvrant l’enveloppe contenant les sujets de l’épreuve de français. La ministre de l’Education nationale a saisi l’occasion pour rappeler que les formations professionnelles sont nécessaires pour le développement de notre pays. « Par défaut de main d’oeuvre qualifiée, l’état fait souvent appel à la main d’oeuvre étrangère», a-t-elle déploré, avant d’ajouter que ce sont des examens qualifiés et propres qui permettront à notre pays d’avoir une main d’oeuvre qualifiée et de pouvoir offrir de l’emploi aux jeunes.

«Les examens professionnels sont très importants. Les résultats de tout examen obtenus par la fraude ne sont pas de bons résultats. Soyez sages et fiers des résultats arrachés par vos propres efforts. Obéissez vos surveillants. Nous n’avons plus besoin des Béninois, Sénégalais ou Togolais pour notre main d’oeuvre. Nous comptons beaucoup sur vous. Le pays a besoin de vous. Votre apport est très important dans l’avenir du pays», a exhorté la ministre de l’éducation nationale. Elle a invité les surveillants à bien s’impliquer pour le bon déroulement des épreuves.

La ministre était accompagnée du directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE), Mahamadou Kéïta, du directeur national de l’enseignement technique et professionnel, Oumar Maïga, du secrétaire général de la Fédération nationale des parents d’élèves du Mali (FNAPEM), Yacouba Dembélé et du secrétaire général de la coordination de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), Siriman Seydou Niaré.