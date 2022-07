Réponse à l’insécurité alimentaire :Nioro accueille aujourd’hui le lancement du plan national - abamako.com

Réponse à l'insécurité alimentaire :Nioro accueille aujourd'hui le lancement du plan national Publié le mardi 5 juillet 2022 | L'Essor

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, donnera le coup d’envoi des distributions alimentaires gratuites. L’État apporte ainsi un appui précieux à nos compatriotes les plus vulnérables sur toute l’étendue du territoire national





De Kati à Nioro, les semis poussent. Pendant que certains agriculteurs sèment, d’autres ont déjà commencé le désherbage. Le long des routes, l’on peut voir des paysans en train de déjeuner, assis autour d’un repas collectif, à l’ombre de karité et autres arbres sauvages. Humide partout grâce aux pluies devenues presque quotidiennes, le sol, mou, glissant a changé de couleur, tout comme le ciel d’ailleurs. La nature qui a repris des couleurs continue de verdir.



Encore maigres, des troupeaux de vaches et de petits ruminants y paissent. Ce constat présage d’un bon début d’hivernage, donc d’une campagne agricole prometteuse.



La campagne précédente a été jugée décevante à cause notamment de l’insécurité et de la conjoncture internationale, ayant fragilisé des milliers de ménages. L’évaluation définitive de la situation alimentaire et nutritionnelle par le Système d’alerte précoce, selon le Cadre harmonisé, indique que de juin à septembre 2022, plus de 2 millions de Maliens auront besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle.



Plus de 1,2 million d’entre eux qui seront en insécurité alimentaire très sévère, auront besoin, en urgence, d’une assistance alimentaire. Le besoin global est évalué à 64.000 tonnes de vivres, dont 22.038 tonnes devront être financées par le Budget national pour un montant de plus de 8 milliards de Fcfa et 11.648 tonnes par les indemnités d’assurance de la Panafricaine de gestion des risques (ARC, African Risk Capacity) pour un montant de plus de 4,5 milliards de Fcfa.

Le coût d’achat actualisé des céréales, a fait rompre cet équilibre. Présentement, cette projection laisse paraître un gap de plus 30.000 de tonnes de céréales et un gap financier d’une valeur de près de 18,5 milliards de Fcfa à rechercher.



Le Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire (PNR 2022), approuvé par le Conseil national de sécurité alimentaire lors de sa 18ème session tenu le 21 février 2022, sous la présidence du Premier ministre, répond en partie aux besoins de nos compatriotes concernés. Il sera lancé aujourd’hui à Nioro du Sahel par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.



La cérémonie aura lieu en face du gouvernorat, où 16 camions chargés de vivres prendront le départ symbolique en direction des communes bénéficiaires. Ce lancement officiel est un geste symbolique, les acheminements ayant déjà commencé pour la plupart des communes bénéficiaires à travers le pays. La Commune urbaine de Nioro bénéficie de 312 tonnes de céréales, contre 2.123 tonnes pour toute la Région de Nioro, précise le délégué régional de l’Office des produits agricoles du Mali (Opam) de Kayes. L’intégralité de cette dotation est déjà disponible au niveau des boutiques de céréales et d’intrants de la ville. Souleymane Niang estime à 500 tonnes la quantité d’aliment bétail prévue pour la Région de Nioro du Sahel. Ces nourritures pour animaux sont également disponibles dans les magasins de l’Opam, sis au quartier Diawely-Counda.







MOBILISATION- Les céréales, constituées exclusivement de riz cette année à cause de la rareté des céréales sèches, sont destinées à 11.572 ressortissants de Nioro, repartis entre 1.950 ménages, souligne le secrétaire général de la mairie, Ibrahima Macalou. Cette donation peut répondre, durant une longue période, aux besoins alimentaires et nutritionnels de nos populations, ajoute le 3è adjoint au maire, chargé des finances, Hamidou Sylla.



Au plan national, le Plan national de réponse 2022 prévoit la distribution de 803 tonnes de céréales entre 29.740 personnes dans le District de Bamako. À Kayes, 3.487 tonnes de céréales seront distribuées à 129.151 personnes, contre 1.717 tonnes à repartir entre 138.296 habitants de la Région de Koulikoro. Pour la Région de Sikasso, il est prévu 1.718 tonnes de céréales à distribuer à 44.814 personnes, contre 4.529 tonnes de céréales destinées à 155.091 personnes vivant dans la Région de Ségou. Mopti aura 115.255 tonnes de céréales qui seront distribuées à 564.998 personnes. 2.557 tonnes de céréales seront réparties entre 94.683 habitants de Tombouctou, contre 251 tonnes affectées à 9.296 ressortissant de Taoudéni. À Gao, 2.152 tonnes de céréales seront distribuées à 75.053 personnes. Tandis qu’à Ménaka, 1.131 tonnes de céréales seront offertes à 30.418 personnes, contre 547 tonnes à repartir entre 20.232 personnes à Kidal. Il est également prévu la distribution de plus de 7.000 tonnes d’aliment bétail, 500 tonnes d’aliment poisson. Cette activité est d’une importance particulière pour nos populations notamment celles de Nioro. À cet e-égard, le chef de l’exécutif régional, le colonel-major Aly Annaji, exhorte ses administrés à la mobilisation générale pour réserver un accueil chaleureux au président de la Transition. Les préparatifs allaient bon train hier. La ville bouillonnait depuis dimanche. Des posters géants à l’effigie du chef de l’état sont affichés en certains endroits stratégiques de la ville. Jeunes, femmes, administrations étaient à pied d’œuvre pour relever le défi de la mobilisation. Mobilisées, les forces de défense et de sécurité sont visibles dans la ville et ses alentours.





Envoyés spéciaux Cheick M. TRAORÉ Habibou KOUAYATÉ