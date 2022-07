Levée des sanctions : Les opérateurs économiques saluent la décision - abamako.com

News Économie Article Économie Levée des sanctions : Les opérateurs économiques saluent la décision Publié le mardi 5 juillet 2022 | L’Essor

La reprise normale des activités économiques apporte un bol d’oxygène au monde des affaires qui était au bord de l’asphyxie





Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali





Six mois durant, l’économie malienne, déjà fragilisée par la situation sanitaire et sécuritaire, a été soumise à l’épreuve de l’embargo de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Les sanctions économiques et financières imposées à notre pays par l’Organisation sous-régionale ont été durement ressenties dans tous les domaines d’activités, particulièrement celui du secteur privé. C’est donc avec joie que nos opérateurs économiques ont appris la levée de ces sanctions, à l’issue du sommet qui a réuni dimanche dernier les dirigeants ouest-africains dans la capitale ghanéenne.

«La levée des sanctions est une bonne chose pour tous les Maliens, en particulier nous les acteurs du secteur privé», commente Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d’Industrie du Mali (CCIM). Selon lui, ces restrictions économiques et financières ont «lourdement impacté l’économie de notre pays». L’un des effets pervers a été l’augmentation du prix de certains produits. Mais chose remarquable qu’il convient de souligner : le secteur privé, soutenu par le gouvernement, a fait preuve de résilience. Permettant ainsi l’approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. «Il n’y a pas eu de pénurie des produits de première nécessité sur le marché, grâce aux efforts du gouvernement et des operateurs économiques», confirme Youssouf Bathily.

La fin des sanctions indique le rétablissement des bons rapports commerciaux que notre pays entretenait avec les autres membres de la Communauté. Ce qui, selon le patron de la CCIM, contribuera à la baisse des prix des produits concernés par l’embargo, tels que le ciment.

«Cependant, ce n’est pas le cas pour les produits comme le blé, l’engrais ou encore les produits pétroliers dont la hausse est liée à une crise d’ordre mondial», précise Youssouf Batilly.

Mamadou Niangadou de la Société de distributions industrielles au Mali (Sodima sarl) estime également que la levée des sanctions économiques et financières est un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques. «Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision, parce que cet embargo a beaucoup impacté nos activités», confie le responsable.

Tous les commerçants du Grand marché de Bamako que nous avons interrogés hier n’ont pas non plus caché leur sentiment. Avec la levée des sanctions, les uns et les autres se disent pressés de renouveler leurs stocks de marchandises via les ports de Dakar et d’Abidjan. Ceux dont les conteneurs étaient bloqués dans ces deux ports, s’affairaient à les transporter au Mali dans un bref délai. Comme on pouvait le constater, le stress qui avait gagné les commerçants du Grand marché ces derniers temps, commence à se dissiper et laisser place à des opportunités pour la bonne marche des affaires.