© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise de vivres aux déplacés

Sénou, le 1er novembre 2021. L’ONG ARAPACIS en partenariat avec l’ONG GRADP Mali, a fait un don de 25 tonnes de riz et 25 tonnes de mil aux déplacés des sites du centre Mabilé de Faladié, de Sénou, Niamana, Zantiguila, Garantiguibougou et Kalaban-coro.