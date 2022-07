Sécurisation de la foire de Djebock par les FAMA - abamako.com

Sécurisation de la foire de Djebock par les FAMA Publié le mardi 5 juillet 2022

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou





Une mission conjointe de sécurisation FAMA, GATIA et MSA dirigée par le Général Alhaji Gamou sillonne les secteurs de Samet ,Iminas, Adar-N’Amel, Tiguerisséne et Djebok depuis 3 semaines.











La mission a pu chasser des terroristes et des bandits de grands chemins qui sévissaient dans cette zone. Elle a pu ramener la quiétude dans la localité.



La mission mobilise actuellement les populations pour qu’elles participent à la sécurisation des différents secteurs fortement ébranlés par les assassinats massifs, les saccages, la spoliation des biens et des troupeaux opérée par Daesh.



Après d’énormes sacrifices, la mission a ramené un minimum de quiétude dans les secteurs concernés.



Ces efforts ont permis le retour de certaines populations dans leurs terroirs notamment dans le village de Djebock qui a vu aujourd’hui 04 juillet 2022, sa foire hebdomadaire réouvrir, à la grande satisfaction des forains qui ont tous remercié les FAMA, le GATIA et le MSA.



L’État doit renforcer ce genre de mission pour restaurer progressivement la sécurité et permettre aux populations de reprendre leurs activités socio- économiques.



Mouvement pour le Salut de l’Azawad-MSA