Promotion DARHAT 95-99 de l'École Nationale d'Administration (ENA): Un premier lot de 100 diplômes remis, 23 années après la fin de leurs études Publié le mardi 5 juillet 2022 | L'Indépendant

C’est dans une atmosphère de belles retrouvailles que les diplômés de l’Amicale de la Promotion Darhat (Dramane Hamidou Touré, ancien président de la CCIM) de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA, ancienne version) se sont retrouvés pour la remise de leurs attestations. C’était le samedi 2 juillet, dans l’amphithéâtre de la nouvelle ENA, sur la route de Koulouba.







C’est un premier lot de 100 diplômes, signés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a été remis pour l’occasion. Cette remise est l’aboutissement d’un long processus mené par le bureau de l’Amicale, présidé par Hamadou Fall Dianka.



En effet, après avoir terminé leurs études depuis 1999, ces diplômés, à l’image de tous les autres de l’époque, avaient reçu des attestations, avec lesquelles ils ont pu effectuer les concours de la Fonction publique et postuler pour autres emplois. Aujourd’hui, nombre d’entre-eux assument de hautes responsabilités au sein de l’administration malienne, des forces armées et de la sécurité, des collectivités territoriales. Beaucoup d’autres évoluent dans le secteur privé, où ils ont pu se frayer un chemin, à l’image de votre fidèle serviteur, Rédacteur en chef adjoint de L’Indépendant. D’autres aussi sont installés hors du pays.

Il faut signaler que les deux doyens de la promotion sont même actuellement à la retraite, ce qui ne les à pas empêchés de participer à cette fête de retrouvailles.



Celle-ci a été l’occasion pour le président de l’Amicale de remercier les uns et les autres pour leur dévouement à maintenir la promotion comme une famille. Pour Hamadou Fall Dianka, » la promotion est sacrée et c’est un devoir pour chaque membre d’œuvrer pour sa préservation afin que les uns et les autres puissent continuer à partager les moments de joie et de peine mais aussi à s’entraider face aux difficultés « .



Pour cette cérémonie très significative, beaucoup de membres de la promotion, actuellement en service à l’intérieur du pays, n’ont pas manqué de faire le déplacement pour recevoir le précieux sésame mais aussi retrouver des camarades après de longues années.



» Au nom du bureau de l’amicale, je remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour magnifier cette journée de remise de diplômes.

Puisse ALLAH le Tout Puissant perpétuer la cohésion au sein de notre groupe. Vive la promotion Darhat’99 « , a conclu le président.



YC



Source: L’Indépendant