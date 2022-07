Le Commandant GTIA1 Kêlêtigui chez les notabilités de Sokolo (Chouala) - abamako.com

Un détachement du GTIA1 Kêlêtigui conduit par le Commandant GTIA1 Kêlêtigui, le Lieutenant-Colonel Abdrahamane Koné est allé rendre visite le dimanche 3 juillet 2022 aux notabilités de la commune rurale de Sokolo.











Une semaine après son arrivée dans la commune rurale de Sokolo, l’Etat-Major du détachement du GTIA1 Kêlêtigui avec son Chef hiérarchique, le Lieutenant-Colonel Abdrahamane Koné, a pris contact avec les autorités administratives et coutumières de la commune rurale de Sokolo.



Cette rencontre de l’Etat-major du GTIA1 Kêlêtigui visait à réitérer le soutien et l’accompagnement des autorités de la transition à redonner aux populations des différentes localités la confiance et la paix d’antan.



A sa rencontre avec les autorités de la commune rurale de Sokolo, le Commandant GTIA1 Kêlêtigui, le Lieutenant-Colonel, Abdrahamane Koné a, au prime à bord, souligné l’attachement des autorités de la transition à faire du Mali, une Nation de paix et de vivre ensemble.







Au Maire de la commune rurale de Sokolo, Dramane Simpara, de dire que l’arrivée des Forces Armées Maliennes dans la localité de Sokolo est un soulagement pour les habitants. Il a cependant témoigné, la collaboration de sa population avec les FAMa.



Le chef de village de la commune rurale de Sokolo, Bakone Dramé, dira que sa population en aspirait tant à la venue des FAMa, ainsi il a fait des bénédictions en faveur des FAMa et leurs familles.







Cette arrivée des Forces Armées Maliennes, dans la commune rurale de Sokolo, était vraiment entendue par les habitants.



Source : Forces armées maliennes