Le Président de la Transition est arrivé à Nioro du Sahel Publié le mardi 5 juillet 2022

© Autre presse par DR

Arrivée du Le Président de la Transition à Nioro

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, est arrivé ce mardi 5 juillet 2022, à Nioro du Sahel. C’est aux environs de 9h 30 que l’avion transportant le Président GOÏTA et sa délégation, a atterri sur le tarmac de l’aéroport Cheick Ahmada Hamahoulla Chérif de Nioro.



A l’occasion de cette visite, dans le cadre du

lancement du Plan national de riposte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali, édition 2022, le Président de la Transition est accompagné par le Président du Conseil national de Transition ( CNT) et une forte délégation ministérielle.



La population de Nioro a réservé un accueil chaleureux au Chef de l’Etat et sa délégation. De l’aéroport jusqu’au gouvernorat, les populations ont pris d’assaut le bord des routes et accompagné le cortège présidentiel.



Volontier, depuis l’arrière de son pick-up, le chef de l’État a communié à travers un bain de foule. Une occasion aussi pour le Chef de l’Etat de remercier la population de Nioro et tous les Maliens pour leur résilience au cours des sanctions qui pesait sur le pays, depuis le 9 janvier 2022.