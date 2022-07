Axe Tessalit/Gao: Deux Casques bleus tués et 5 autres blessés dans l’explosion d’une mine - abamako.com

Axe Tessalit/Gao: Deux Casques bleus tués et 5 autres blessés dans l'explosion d'une mine Publié le mardi 5 juillet 2022

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou Tweet

Ce matin, un véhicule blindé d’un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine sur l’axe Tessalit-Gao.



Selon un premier bilan, deux Casques bleus ont succombé à leurs blessures, et cinq autres ont été grièvement blessés à la suite de cette attaque.



Une force d'intervention rapide a été envoyée sur les lieux et les blessés ont été évacués.



La MINUSMA condamne fermement cette attaque, qui peut constituer un crime de guerre au terme du droit international, et relève avec préoccupation l’utilisation fréquente, par les groupes et éléments terroristes, d’engins explosifs improvisés ayant pour but de paralyser les opérations de la Mission et de faire obstacle au retour à la paix et à la stabilité. Les mines et engins explosifs improvisés au Mali touchent indistinctement le personnel des Nations unies, le Forces de défense et de sécurité maliennes et les communautés que nous servons.



Le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE, rend hommage à ces Casques bleus morts dans l’accomplissement de leur mission au service de la paix au Mali. Il présente ses condoléances à leurs proches et à leur gouvernement et souhaite également un prompt et complet rétablissement aux blessés.