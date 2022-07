Arrestation de Dr Kalilou Doumbia : un Collectif demande la mise en liberté - abamako.com

Arrestation de Dr Kalilou Doumbia : un Collectif demande la mise en liberté Publié le mardi 5 juillet 2022

© Autre presse par DR

Arrestation de Dr Kalilou Doumbia : un Collectif demande la mise en liberté

Plusieurs associations regroupées en collectif ont animé un point de presse, ce mardi 05 juillet 2022, à la Maison de la Presse pour demander l'application de l'ordonnance du juge en charge de l'affaire Kalilou Doumbia et la mise en liberté du détenu.



Au cours de ce point de presse, le président du collectif pour la libération du Dr Kalilou Doumbia, Abdoul salam Togola, a demandé également une forte implication des plus hautes autorités de l'Etat et des forces vives de la nation en vue d'une médiation concernant l'affaire.

Dr Kalilou Doumbia et ses co-accusés avaient été arrêtés pour complot et tentative de coup d'Etat.

Ci-dessous la déclaration du collectif pour la libération du Dr Kalilou Doumbia :



"Nous associations, parents, amis, collaborateurs et étudiants de Dr Kalilou Doumbia regroupés en collectif,

Considérant la note d'information du pôle des avocats en charge de la défense du Dr Kalilou Doumbia et coaccusés

Considérant l'ordonnance du juge en charge du dossier du Dr Kalilou Doumbia, lui mettant hors de cause sur demande du parquet d'attache formalisé par son réquisitoire

Convaincus du rôle que pourrait jouer le Dr Kalilou Doumbia en liberté dans le processus de refondation du Mali



Convaincus de l'utilité du Dr Kalilou Doumbia, de ses compétences et son parcours qui font de lui , l'un de plus jeune docteur en droit contentieux

Convaincu du rôle important qu'il peut jouer dans le contexte actuel du pays

Demandons ce qui suit



- L'application de l'ordonnance du juge en charge de l'affaire Kalilou Doumbia.

- La mise en liberté du Dr Kalilou Doumbia.

- L'implication de toutes les forces vives du pays notamment les autorités religieuses et coutumières à une médiation concernant ce cas sensible du Dr Kalilou Doumbia.

- La forte implication des plus hautes autorités du pays afin que le Dr Kalilou Doumbia puisse regagner sa famille qui l'espère tant, pour consolider la paix et la cohésion entre les filles et fils du Mali.