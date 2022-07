Deuxième édition du Plan national de Réponse: Le Président de la Transition exhorte les Maliens à l’Union - abamako.com

News Politique Article Politique Deuxième édition du Plan national de Réponse: Le Président de la Transition exhorte les Maliens à l’Union Publié le mercredi 6 juillet 2022 | Présidence

Dans le cadre du lancement de la 2e édition du Plan national de Réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition au Mali, la ville de Nioro du Sahel a reçu, ce mardi 5 juillet 2022, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État.



Après Mopti en 2021, c’est au tour de Nioro du Sahel d’accueillir la cérémonie de lancement de ce Plan national de Réponse. Un coup d’envoi qui a été donné par le Chef de l’État depuis le gouvernorat de Nioro, en présence du Président du Conseil national de Transition, du ministre de l’Économie et des Finances, de celui des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Après avoir donné le coup d’envoi pour la distribution alimentaire gratuite de 34 147 tonnes de céréales et de 6700 tonnes d’aliments bétail, le Président GOÏTA a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a rassuré que cette distribution concernera toutes les régions du Mali. Selon les précisions du Chef de l’État, « Les éleveurs aussi bien que les pécheurs et les agriculteurs bénéficieront de cette distribution d’aliments bétails ».



L’objectif de cette initiative est d’atténuer la souffrance des populations. « Le gouvernement se fait un devoir de venir en aide aux plus nécessiteux à chaque fois qu’il constate que le besoin se fait sentir », a-t-il précisé. Le Chef de l’État a donc remercié tous les partenaires financiers et techniques ainsi que les amis du Mali pour leurs appuis.



Le Président de la Transition a également saisi cette occasion pour remercier non seulement la population de Nioro, mais aussi les Maliens dans l’ensemble pour leur résilience et leur soutien à la Nation au moment où le pays subissait des sanctions. Selon ses explications, depuis le 9 janvier 2022, les Maliens se sont montrés résilients en préférant la mort à la honte.

« Je remercie tous les Maliens pour leur résilience. Bien que les sanctions soient levées, j’invite tous les citoyens à rester unis derrière la patrie afin que chacun soit fier de cette Nation », a-t-il exhorté.